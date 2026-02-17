15°
Martes 17 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Los jabalíes siguen invadiendo Bariloche: ahora “pasean” por las calles del centro

Una vecina detectó a dos caminando tranquilamente en la madrugada. Una especie invasora que ha llegado a la zona urbana para quedarse. Preocupación de la comunidad y autoridades.
En la madrugada este martes, entre las 2 y las 3 de la mañana, una vecina del barrio Altos del Este, a pocas cuadras del centro de Bariloche, grabó un video en el que se pueden ver a dos jabalíes caminando por el medio de la calle. El material fue compartido en redes sociales y se viralizó entre quienes habitan el sector este de la ciudad.

 

La presencia de estos animales salvajes en áreas urbanas no es un hecho aislado. En las últimas semanas vecinos de Las Victorias también registraron a un ejemplar caminando por la avenida principal temprano en la mañana, lo que generó preocupación por la cercanía con zonas residenciales y espacios recreativos.

 

También se vieron en barrios como Quimey Ruca y San Francisco IV, donde estos animales pasaron durante la madrugada, a menudo anunciados por el ladrido de perros que perciben su presencia antes que las personas.

 

Los especialistas recomiendan no acercarse ni intentar espantar al animal, ya que pueden reaccionar de forma agresiva si se sienten acorralados o si hay crías cerca. La mayor parte de los avistamientos se produce de noche o en la madrugada, cuando estos mamíferos buscan alimento o se desplazan por territorios en expansión.

 

Los jabalíes no son nativos de la región y su presencia en el entorno urbano se ha convertido en un tema recurrente. Funcionarios municipales han señalado que se trata de un problema creciente y que la especie está extendiendo su alcance desde las zonas rurales y boscosas hacia barrios de Bariloche.

 

Las autoridades aseguran que la convivencia con estos animales será cada vez más frecuente, y que la estrategia de manejo se centra en el control y no en la erradicación, ya que su eliminación completa es considerada inviable.

 

 

 

