No aprendemos más: Sorprendieron a una pareja haciendo fuego en plena emergencia ígnea

En contexto de máxima alerta por incendios, una pareja oriunda de Comodoro Rivadavia fue sorprendida encendiendo fuego en la costa del Río Quemquemtreu, en un sector donde está expresamente prohibido acampar y realizar fogatas.

El hecho ocurrió en El Bolsón y generó fuerte malestar entre vecinos y visitantes que, conscientes del riesgo extremo, dieron aviso inmediato al 911 tras observar una columna de humo en una zona rodeada de árboles y abundante vegetación.

Humo entre los árboles y alerta inmediata

Testigos advirtieron la presencia de humo elevándose desde la ribera del río, en un sector natural altamente combustible. En plena emergencia ígnea, cualquier foco (por pequeño que parezca) puede desencadenar un incendio de gran magnitud.

Ante el riesgo evidente, se activó el llamado a emergencias. Personal interviniente constató la infracción y procedió a labrar las actuaciones correspondientes.

Una menor en el lugar y actuación judicial

En el sitio también se encontraba una menor de edad, quien quedó a disposición de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Se iniciaron actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades del caso, en el marco de las restricciones vigentes por el riesgo extremo de incendios forestales en la Comarca Andina.

