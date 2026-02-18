25°
Demoraron a un joven de 20 años por circular en una moto con pedido de secuestro

El joven aseguró haber cambiado la moto por otra similar y desconocía su situación, pero la policía confirmó que se trataba del vehículo robado en diciembre. El procedimiento se realizó en El Bolsón tras una denuncia vecinal.
Por Redacción Red43

Un joven de 20 años fue demorado este lunes por la noche en El Bolsón luego de ser identificado mientras circulaba en una motocicleta que registraba pedido de secuestro por hurto desde diciembre pasado. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 12 tras una denuncia vecinal.

 

El hecho ocurrió cerca de las 20 horas, cuando la Policía recibió un llamado alertando que el rodado buscado había sido visto en el barrio Esperanza. De inmediato, una patrulla se dirigió al lugar y logró ubicar al joven junto al vehículo señalado.

 

Según fuentes policiales, el muchacho manifestó que había realizado un intercambio por otra motocicleta similar semanas atrás, y que desconocía la situación irregular del rodado. Sin embargo, al verificar la numeración del cuadro y demás datos registrales, los efectivos confirmaron que se trataba de la moto sustraída en diciembre.

 

Ante la constatación, la Policía procedió al secuestro inmediato del vehículo y a la demora del conductor, quien quedó a disposición de la Justicia por el presunto delito de encubrimiento.

 

 

Las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía interviniente, que determinará los pasos a seguir en la causa.

 

 

 

O.P.

 

