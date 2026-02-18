Robo, choque y fuga frustrada: Tres detenidos tras un cinematográfico episodio

El domingo denunciaron un hurto en la estación de servicio YPF de Lago Puelo. Minutos más tarde, los sospechosos terminaron volcados en la Ruta 71, fueron asistidos en el hospital de Esquel, intentaron irse de la ciudad y finalmente quedaron detenidos. Parte del dinero sustraído (más de 50 mil pesos) fue recuperado y quedó a disposición de la Fiscalía.

El hecho ocurrió el 16 de febrero, por la mañana, cuando personal de la Comisaría Distrito Lago Puelo intervino en la estación de servicio ubicada sobre la Ruta Provincial N° 16 (km 11,5) por el faltante de dinero correspondiente a la recaudación diaria. Al revisar las cámaras de seguridad, se observó a un hombre mayor de edad sustrayendo efectivo del cajón del mostrador y retirándose de inmediato.

Vuelco en la Ruta 71 y sospechas

Minutos después, cerca de las 12:30, se registró el vuelco de un vehículo en Ruta 71, a 13 kilómetros de Cholila, en dirección a Epuyén. En el rodado viajaban Angelo Javier Vera, Santucho César Matías y Andrés González, todos mayores de edad.

Los tres fueron asistidos en el hospital local. Vera y González fueron derivados al Hospital Zonal de Esquel para evaluación de lesiones, mientras que Santucho fue dado de alta por presentar heridas leves. En ese momento, la División de Investigaciones (DPI) de la Comarca informó que los ocupantes del vehículo podrían estar vinculados al hurto en la YPF.

El fiscal de turno, Dr. Cayun, dispuso el arresto preventivo de los tres en el marco del artículo 215 del Código Procesal Penal.

Intentaron irse y los detuvieron en la terminal

La Subjefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, detalló que la Brigada de Investigaciones tomó conocimiento del vehículo siniestrado y lo vinculó de inmediato con el hurto denunciado esa misma mañana.

“Se informa inmediatamente al jefe de la Comisaría de Cholila que ese vehículo había tomado intervención en el hecho del hurto ocurrido en horas de la mañana en la YPF. Se puso en conocimiento al fiscal, quien dispuso la inmediata aprehensión”, explicó.

Pauli agregó que, con el correr de las horas, uno de los hombres se retiró voluntariamente del hospital tras negarse a recibir asistencia médica, mientras que el otro fue dado de alta luego de algunas curaciones. Con las descripciones de vestimenta y características físicas, se alertó al personal de calle y al Minicomando.

“Logran dar con ellos frente a la terminal de ómnibus. Estaban queriendo retornar a la ciudad de Trelew”, indicó la jefa policial.

Ambos fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría. Allí se realizó una requisa personal y un registro del vehículo siniestrado, con orden judicial, secuestrándose dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Dinero recuperado y libertad tras audiencia

Según confirmó Pauli, parte del dinero fue recuperado y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo, que llevará adelante la investigación.

“Hay dinero que se ha recuperado, se ha secuestrado y se encuentra a disposición de la Fiscalía. Estamos hablando de un monto superior a los 50 mil pesos, correspondiente a la recaudación diaria”, precisó.

Los tres hombres quedaron detenidos por el delito de hurto y el martes fueron sometidos a audiencia de control de detención, tras la cual recuperaron la libertad, aunque continúan vinculados a la causa.

La investigación buscará determinar el grado de participación de cada uno en el hecho ocurrido en la estación de servicio de Lago Puelo, en un caso que tuvo persecución, vuelco y un intento de fuga frustrado en la terminal de Esquel.

