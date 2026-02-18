Doble rescate en la montaña: Operativos que se extendieron hasta la medianoche

El lunes fue una jornada intensa en la zona de refugios de El Bolsón, donde se desarrollaron dos operativos de rescate en distintos sectores de montaña.

Primer operativo: lesión en el Hielo Azul

Cerca de las 15 horas del lunes, personal policial recibió el alerta sobre un turista lesionado en el refugio Hielo Azul, dentro del Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido (ANPRALE).

El hombre, de 45 años y oriundo de la provincia de Buenos Aires, realizaba una travesía cuando sufrió una lesión en una rodilla que le impidió descender por sus propios medios.

Efectivos de la Policía de Río Negro que integran la Patrulla de Montaña de El Bolsón, junto a Protección Civil, iniciaron el ascenso a bordo de vehículos UTV.

Tras inmovilizar al hombre, lograron trasladarlo hasta el inicio del sendero alrededor de las 21 horas, desde donde fue derivado al hospital para una evaluación médica.

El operativo se realizó en la zona del Glaciar Hielo Azul, uno de los circuitos más concurridos de la Comarca Andina.

Segundo rescate: caída en el cerro Año Nuevo

Mientras se desarrollaba ese procedimiento, a las 16:30 horas del mismo lunes Bomberos Voluntarios recibió un nuevo llamado alertando sobre una persona lesionada con posible fractura de hombro en el cerro Año Nuevo, en inmediaciones del Refugio Los Laguitos.

Al arribar al sector (ubicado a 1.980 metros sobre el nivel del mar y a unos 28 kilómetros de Wharton) personal de la Patrulla de Montaña ya asistía a la mujer, de 62 años y oriunda de Puerto Madryn, quien había sufrido una caída durante la caminata.

Se activó el protocolo conjunto con Bomberos y Protección Civil. La víctima fue trasladada en un UTV policial hasta Wharton, donde aguardaba una ambulancia del hospital de El Bolsón.

El procedimiento se extendió por más de siete horas y finalizó poco antes de la medianoche.

O.P.