Desarticulan organización narcocriminal que trabajaba en Chubut, Salta y Buenos Aires

Una organización dedicada al tráfico de estupefacientes que abastecía a distintas ciudades de Chubut fue desarticulada tras una investigación que se extendió durante varios meses e incluyó tareas de inteligencia, seguimientos y procedimientos coordinados en distintos puntos del país.

El operativo fue llevado adelante por la Policía del Chubut, a través de la División Drogas y Leyes Especiales de Comodoro Rivadavia, con el apoyo de su par de Puerto Madryn, bajo la dirección de la fiscal federal María Eugenia Zárate y con intervención de la Unidad Fiscal del Ministerio Público de la Nación, a cargo de la doctora Verónica Escribano.

La investigación se inició a partir de una denuncia y permitió establecer que la sustancia era recolectada en Salvador Mazza, provincia de Salta; trasladada y acopiada en Lomas de Zamora; y posteriormente enviada por vía terrestre hacia Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.

El avance clave de la causa se produjo en el acceso norte de Comodoro Rivadavia, donde los investigadores interceptaron una camioneta Toyota Hilux que transportaba un kilogramo de cocaína oculto en un compartimiento del vehículo. En el interior también se secuestraron 16 mil dólares estadounidenses. El conductor fue detenido en el lugar.

En paralelo, en el aeropuerto de Puerto Madryn fueron demorados el presunto proveedor y su esposa cuando intentaban abordar un vuelo, quedando ambos detenidos por disposición de la Justicia Federal.

La causa incluyó además tres allanamientos: uno en el barrio Fontana de Puerto Madryn y dos en domicilios ubicados en Ingeniero Budge y Monte Grande, provincia de Buenos Aires. En estos procedimientos se incautaron más de tres millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares, documentación relevante y el vehículo utilizado para el traslado de la droga.

En total, dos hombres y una mujer mayores de edad quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Del operativo participaron efectivos de la Guardia de Infantería, la Sección Antinarcóticos con can detector de estupefacientes y unidades regionales de ambas ciudades, bajo la supervisión de las autoridades del Área Drogas y Leyes Especiales.

El procedimiento permitió desarticular la estructura de abastecimiento y distribución, afectando directamente la logística y el financiamiento de la organización criminal.

Las actuaciones se enmarcan en las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, para combatir el narcotráfico y el delito organizado en todo el territorio provincial.