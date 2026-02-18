16°
Miércoles 18 de Febrero de 2026
18 de Febrero de 2026
patagonia |
Por Redacción Red43

Le reclamó una deuda a su hermano, pero a cambio recibió trompadas y machetazos: está viva de milagro

La mujer fue brutalmente golpeada. Tras el primer ataque la llevó hasta un descampado donde le siguió pegando. Y después quiso atropellarla con su auto. Está detenido. 
Por Redacción Red43

Una escena de extrema violencia sacudió al barrio Obrero A de Cipolletti el lunes por la noche, cuando una mujer fue brutalmente atacada con un machete por su propio hermano luego de reclamarle dinero. La víctima terminó con 14 puntos de sutura en un brazo, traumatismos en la cabeza y un profundo temor por su seguridad.

 

El agresor, identificado como Carlos Acuña, de 40 años, reaccionó con furia tras el reclamo. Según relató la víctima, primero recibió mensajes amenazantes por WhatsApp en los que el hombre advertía que iría hasta su casa. Ante esa situación, decidió llamar a la Comisaría 45° de Anai Mapu. Efectivos policiales se acercaron hasta la esquina de su vivienda, pero se retiraron antes de que el hombre llegara.

 

Minutos después comenzó el ataque. De acuerdo al testimonio de la mujer, el agresor llegó alterado y la golpeó con trompadas en la cabeza. Luego sacó un machete y la hirió en el pecho y en uno de sus brazos. La lesión en el brazo requirió 14 puntos de sutura.

 

La violencia continuó cuando el hombre la tomó del cabello y la arrastró hacia un descampado cercano, donde siguió golpeándola en el suelo. En medio de la agresión, la mujer logró soltarse y correr para escapar, pero su hermano la persiguió, le arrojó piedras y dañó su vehículo.

 

El episodio tuvo un nuevo capítulo cuando, según denunció la víctima, intentaron atropellarla con un automóvil. Para evitar ser embestida, se arrojó sobre el parabrisas, que terminó dañado.

 

Herida y ensangrentada, logró refugiarse en la casa de su madre. Una ambulancia del SIARME la trasladó al Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, donde recibió atención médica por las heridas cortantes y los golpes.

 

Tras el hecho, radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y solicitó medidas de protección, entre ellas una restricción de acercamiento y la entrega de un botón antipánico. Según le informaron, el agresor quedó detenido.

 

La víctima aseguró que teme por su vida, ya que su hermano vive a pocos metros de su domicilio. Además, trascendió que el hombre cuenta con antecedentes recientes por lesiones a un efectivo policial y resistencia a la autoridad, y que actualmente se encontraba cumpliendo una probation. La investigación continúa para determinar las responsabilidades y garantizar la protección de la mujer.

 

 

 

 

 

 

