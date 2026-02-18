De 10.000 pesos a una canasta y media: Padre ausente deberá cubrir toda la crianza de su hija

En un fallo en El Bolsón, la Justicia determinó que la cuota alimentaria de una niña de 6 a 12 años se actualice al equivalente a una canasta y media de crianza según el Indec, luego de años de recibir un monto congelado de 10.000 pesos y de incumplimientos por parte del progenitor.

Desde que su hija tenía siete meses, la madre quedó a cargo de la crianza diaria, la escuela, la ropa, la comida, los servicios y el alquiler. Según se acreditó en el expediente, la mujer trabaja en relación de dependencia en una hostería y enfrenta condiciones de vivienda precarias, sin gas natural, mientras asume el 100% de los gastos de la niña.

En diciembre de 2021, la madre había firmado un acuerdo de mediación homologado que establecía la cuota en 10.000 pesos mensuales. Con el tiempo, la cifra dejó de cubrir las necesidades básicas, y el padre dejó de cumplir con sus obligaciones desde mayo de 2023. Además, no volvió a participar activamente en la vida de la menor.

La madre inició en septiembre de 2025 una nueva mediación para actualizar la cuota. El progenitor no asistió y tampoco respondió la demanda posterior, siendo declarado en rebeldía. Durante el proceso, se verificó que hasta septiembre de 2025 contaba con relación laboral formal, pero no realizó aportes económicos ni presentó información sobre su situación financiera.

El juzgado recordó que las cuotas alimentarias pueden modificarse cuando cambian las necesidades del hijo o las posibilidades del progenitor. Remarcó además que las necesidades de los niños no requieren prueba específica, y que el alimentante es quien debe acreditar su capacidad económica. En este caso, el progenitor ausente dejó claro que no cumplía con esa obligación.

El fallo también valoró el trabajo de cuidado que realiza la madre, señalando que tiene un valor económico que debe ser reconocido al distribuir las cargas entre progenitores.

Por ello, se fijó la nueva cuota en el equivalente a una canasta y media de crianza, con pago mensual del 1 al 10 de cada mes, desde el inicio de la demanda y hasta que la niña cumpla 21 años, salvo que se promueva una modificación posterior.

O.P.