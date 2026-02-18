Este jueves comienza la Fiesta Nacional del Lúpulo: Cronograma completo

La Fiesta Nacional del Lúpulo 2026 comienza este jueves 19 de febrero en El Bolsón, dando inicio a cuatro jornadas de música en vivo, cultura y celebración popular con entrada libre y gratuita. El evento, uno de los más esperados de la Patagonia, se desarrollará del 19 al 22 de febrero y reunirá a artistas locales y nacionales en el escenario mayor.

En su 48° edición, la tradicional fiesta rinde homenaje a la identidad productiva y cultural de la Comarca Andina, con una grilla diversa que incluye rock, cumbia, folklore, danza y DJ en vivo, además de gastronomía, cervecerías artesanales y variedad de propuestas.

Cronograma completo – Día por día

Jueves 19 de febrero – Día 1

El festival abre desde las 18 con una amplia programación de artistas:

18:00 – DJ

19:00 – Robsteb

19:30 – Desmadre

20:00 – Rocío Pozo

20:30 – El Cañal

20:45 – Oscar Inalef

21:00 – Esencia Rural

21:15 – Aye y Los Lirios

21:45 – Gaucho Tala

22:15 – More y su Conjunto

22:45 – Grupo Taiel

23:00 – Mama Rumba

23:15 – Palin Possetto y La Desquiciada

23:45 – Prófugos

00:15 – Soneros Mayores

00:45 – Grasshopper

01:15 – Brahian y su Conjunto

Viernes 20 de febrero – Día 2

La segunda jornada combina bandas emergentes, danza y diversos números:

18:00 – DJ

19:00 – Arrimamos las Pocas

19:30 – Vibra Bolsón

19:45 – Romero con la Banda

20:15 – Sao Piltri

20:45 – Chuk Perris

21:15 – Incógnitos

21:45 – Seba Rivera Arguello

22:15 – Legado

22:45 – Ballet Municipal

23:00 – Nonpalidece

00:30 – La Poblada

01:00 – Black Rabbits

01:30 – Cumbia 42

02:00 – Enrosk2

La presentación de Nonpalidece será uno de los momentos más convocantes del viernes.

Sábado 21 de febrero – Día 3

La tercera jornada suma danza, freestyle, con presencia de cumbia y rock:

18:00 – DJ

19:00 – La Julia Flores

19:30 – Folkeados

20:00 – Moonshiners

20:30 – Adrián Vivas

21:00 – Acto protocolar lupulinas y lupulinos

22:00 – Poker Face

22:30 – Escuela coreográfica free style

22:45 – Agustín Cristiani

23:15 – La Beriso

00:45 – La Roca

01:15 – La Bolsoneta

01:45 – Los 4 de la Cumbia

02:15 – Cristian Huenelaf y su Conjunto

El show de La Beriso será uno de los puntos fuertes de la noche del sábado.

Domingo 22 de febrero – Día 4

El cierre propone una jornada extensa con rock, folklore y cumbia:

18:00 – DJ

18:45 – Clarita Muñoz

19:15 – Viruta y Sudor

19:45 – Patagonche Banda

20:15 – Sex Appeal

20:45 – Arte y Tradición

21:00 – La Piltri Álvarez

21:30 – Error Sostenido

22:00 – Emanero

23:30 – Bingo

00:30 – Bolsonicos

01:00 – Rauly Díaz Carabajal

01:30 – Flor y la Diferencia

El cierre estará marcado por la presentación de Emanero y la continuidad de espectáculos hasta la madrugada.

Una fiesta emblemática

La Fiesta Nacional del Lúpulo es un evento histórico que celebra la producción del lúpulo, materia prima esencial para la cerveza artesanal y motor económico de la Comarca Andina. El Bolsón se consolidó como uno de los principales polos productivos del país, y la celebración funciona como vidriera cultural, turística y comercial.

Además de los shows musicales, la propuesta incluye paseo gastronómico, productores, cervecerías artesanales y actividades culturales para todas las edades.

