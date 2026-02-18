Este jueves comienza la Fiesta Nacional del Lúpulo: Cronograma completo

La Fiesta Nacional del Lúpulo 2026 comienza este jueves 19 de febrero en El Bolsón, dando inicio a cuatro jornadas de música en vivo, cultura y celebración popular con entrada libre y gratuita. El evento, uno de los más esperados de la Patagonia, se desarrollará del 19 al 22 de febrero y reunirá a artistas locales y nacionales en el escenario mayor.
En su 48° edición, la tradicional fiesta rinde homenaje a la identidad productiva y cultural de la Comarca Andina, con una grilla diversa que incluye rock, cumbia, folklore, danza y DJ en vivo, además de gastronomía, cervecerías artesanales y variedad de propuestas.
Cronograma completo – Día por día
Jueves 19 de febrero – Día 1
El festival abre desde las 18 con una amplia programación de artistas:
18:00 – DJ
19:00 – Robsteb
19:30 – Desmadre
20:00 – Rocío Pozo
20:30 – El Cañal
20:45 – Oscar Inalef
21:00 – Esencia Rural
21:15 – Aye y Los Lirios
21:45 – Gaucho Tala
22:15 – More y su Conjunto
22:45 – Grupo Taiel
23:00 – Mama Rumba
23:15 – Palin Possetto y La Desquiciada
23:45 – Prófugos
00:15 – Soneros Mayores
00:45 – Grasshopper
01:15 – Brahian y su Conjunto
Viernes 20 de febrero – Día 2
La segunda jornada combina bandas emergentes, danza y diversos números:
18:00 – DJ
19:00 – Arrimamos las Pocas
19:30 – Vibra Bolsón
19:45 – Romero con la Banda
20:15 – Sao Piltri
20:45 – Chuk Perris
21:15 – Incógnitos
21:45 – Seba Rivera Arguello
22:15 – Legado
22:45 – Ballet Municipal
23:00 – Nonpalidece
00:30 – La Poblada
01:00 – Black Rabbits
01:30 – Cumbia 42
02:00 – Enrosk2
La presentación de Nonpalidece será uno de los momentos más convocantes del viernes.
Sábado 21 de febrero – Día 3
La tercera jornada suma danza, freestyle, con presencia de cumbia y rock:
18:00 – DJ
19:00 – La Julia Flores
19:30 – Folkeados
20:00 – Moonshiners
20:30 – Adrián Vivas
21:00 – Acto protocolar lupulinas y lupulinos
22:00 – Poker Face
22:30 – Escuela coreográfica free style
22:45 – Agustín Cristiani
23:15 – La Beriso
00:45 – La Roca
01:15 – La Bolsoneta
01:45 – Los 4 de la Cumbia
02:15 – Cristian Huenelaf y su Conjunto
El show de La Beriso será uno de los puntos fuertes de la noche del sábado.
Domingo 22 de febrero – Día 4
El cierre propone una jornada extensa con rock, folklore y cumbia:
18:00 – DJ
18:45 – Clarita Muñoz
19:15 – Viruta y Sudor
19:45 – Patagonche Banda
20:15 – Sex Appeal
20:45 – Arte y Tradición
21:00 – La Piltri Álvarez
21:30 – Error Sostenido
22:00 – Emanero
23:30 – Bingo
00:30 – Bolsonicos
01:00 – Rauly Díaz Carabajal
01:30 – Flor y la Diferencia
El cierre estará marcado por la presentación de Emanero y la continuidad de espectáculos hasta la madrugada.
Una fiesta emblemática
La Fiesta Nacional del Lúpulo es un evento histórico que celebra la producción del lúpulo, materia prima esencial para la cerveza artesanal y motor económico de la Comarca Andina. El Bolsón se consolidó como uno de los principales polos productivos del país, y la celebración funciona como vidriera cultural, turística y comercial.
Además de los shows musicales, la propuesta incluye paseo gastronómico, productores, cervecerías artesanales y actividades culturales para todas las edades.
O.P.