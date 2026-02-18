25°
Vuelve el Festival Cervecero del Bosque: Todos los detalles

El 7 y 8 de marzo, Lago Puelo se prepara para recibir la segunda edición del Festival Cervecero del Bosque, un evento que celebra la cerveza artesanal y la producción regional en la Comarca Andina.
La plaza central de Lago Puelo será punto de encuentro, durante dos jornadas, de productores de cerveza artesanal de la Comarca, que ofrecerán a los visitantes la oportunidad de disfrutar de sabores tradicionales del Bosque Andino Patagónico.

 

Qué habrá en el festival

  • Cervezas artesanales: más de una decena de productores de la Comarca presentarán sus mejores variedades.

     

  • Gastronomía y food trucks: opciones para todos los gustos, desde platos regionales hasta propuestas innovadoras.

     

  • Feria de artesanos y productores: productos originales hechos en la Comarca.

     

  • Música y espectáculos: artistas en vivo.

     

 

Actividades especiales

 

  • Competencia de skate “Best Trick” con DJs en vivo.

     

  • Torneos deportivos y actividades recreativas.

     

  • Parque de diversiones.

     

El evento será libre y gratuito, y se llevará a cabo en el Anfiteatro de la plaza principal de Lago Puelo, Chubut, los días sábado 7 y domingo 8 de marzo de 2026.

 

 

 

O.P.

 

