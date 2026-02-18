Vuelve el Festival Cervecero del Bosque: Todos los detalles

La plaza central de Lago Puelo será punto de encuentro, durante dos jornadas, de productores de cerveza artesanal de la Comarca, que ofrecerán a los visitantes la oportunidad de disfrutar de sabores tradicionales del Bosque Andino Patagónico.
Qué habrá en el festival
-
Cervezas artesanales: más de una decena de productores de la Comarca presentarán sus mejores variedades.
-
Gastronomía y food trucks: opciones para todos los gustos, desde platos regionales hasta propuestas innovadoras.
-
Feria de artesanos y productores: productos originales hechos en la Comarca.
-
Música y espectáculos: artistas en vivo.
Actividades especiales
-
Competencia de skate “Best Trick” con DJs en vivo.
-
Torneos deportivos y actividades recreativas.
-
Parque de diversiones.
El evento será libre y gratuito, y se llevará a cabo en el Anfiteatro de la plaza principal de Lago Puelo, Chubut, los días sábado 7 y domingo 8 de marzo de 2026.
