18 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Reforma laboral: el Gobierno elimina un artículo tras internas y presión

La Casa Rosada dio marcha atrás con el polémico punto sobre licencias médicas y busca asegurar el dictamen en Diputados, en medio de críticas, tensiones políticas y un paro convocado por la CGT.
El Gobierno decidió retirar el artículo 44 de la reforma laboral, un agregado promovido por Patricia Bullrich que había generado fuertes cuestionamientos. El apartado, vinculado al régimen de licencias médicas, fue objetado por bloques aliados que rechazaron su redacción y exigieron su eliminación total.

 

La definición se formalizará en comisiones de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo confía en sostener el dictamen. Sin embargo, el episodio expuso fisuras internas y reactivó a una oposición que encontró un punto de crítica en el tratamiento del proyecto.

 

En el plano político, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, trabaja en el poroteo para garantizar los votos necesarios. La sesión en el recinto coincidirá con un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo, lo que suma presión al debate.

 

Con la eliminación del artículo cuestionado, la Casa Rosada intenta ordenar la discusión y avanzar con la aprobación de la reforma, en un escenario atravesado por negociaciones de último momento y un clima político en tensión.

 

 

