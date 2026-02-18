Chubut participó del primer encuentro anual de la Red Federal de Alfabetización

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, participó del primer encuentro del año de la Red Federal de Alfabetización, un espacio de trabajo que reunió días pasados a representantes de todas las jurisdicciones del país junto a autoridades nacionales para delinear las principales líneas de acción educativas previstas para el año 2026.

Durante la jornada se avanzó en la definición de estrategias orientadas a profundizar los procesos de mejora escolar, a partir de la construcción de un marco común para la autoevaluación institucional. Esta herramienta busca fortalecer la planificación pedagógica, promover la revisión de prácticas y consolidar procesos de mejora continua en las instituciones educativas.

Asimismo, se trabajó sobre definiciones estratégicas vinculadas a las Escuelas Alfa en Red y a las políticas de alfabetización, en el marco del fortalecimiento de las políticas públicas educativas. El intercambio permitió poner en común experiencias, desafíos y líneas de trabajo jurisdiccionales, reconociendo la diversidad de contextos y trayectorias en todo el país.

En representación de la provincia del Chubut participaron la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli; la directora general de Educación Primaria, María José Uzcudun; y la referente en Matemática del Plan Provincial Integral de Alfabetización, Adriana Ponce de León, quienes formaron parte de las instancias de análisis y construcción conjunta.

Articulación federal en alfabetización y matemática

En el marco de la convocatoria también se llevó adelante el Primer Encuentro del Compromiso Federal por la Matemática, concebido como un espacio de trabajo compartido entre Nación y las provincias para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en esta área.

La propuesta priorizó una dinámica participativa basada en la escucha, el diálogo y el análisis conjunto, con el objetivo de construir criterios comunes, identificar necesidades de acompañamiento y generar oportunidades de articulación interjurisdiccional. A partir de los ejes del compromiso federal y de las acciones planificadas para 2026, se sentaron las bases para un trabajo sostenido a lo largo del año, consolidando el trabajo en red como estrategia central para el fortalecimiento de la alfabetización y la enseñanza de la matemática en todo el país.

La participación de Chubut en estos espacios reafirma el compromiso de la Provincia con una agenda educativa federal, orientada a garantizar mejores aprendizajes y a fortalecer las capacidades institucionales del sistema educativo.







GX