Esquel, Argentina
Miércoles 18 de Febrero de 2026
18 de Febrero de 2026
Miércoles templado y con baja probabilidad de lluvias en Esquel

La temperatura máxima alcanzará los 19°C y la mínima será de 6°C. No se prevén precipitaciones durante la mayor parte de la jornada y el viento podría presentar ráfagas de hasta 50 km/h por la tarde.
Según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles 18 se presenta con condiciones estables en la ciudad de Esquel. La jornada tendrá una temperatura mínima de 6°C y una máxima que llegará a los 19°C.

 

En cuanto a precipitaciones, no se esperan lluvias durante la mañana, la tarde ni la noche, con una probabilidad que se mantiene en 0% y apenas asciende al 10% hacia el final del día.

 

El viento será protagonista en algunos tramos. Durante la mañana se prevén velocidades entre 23 y 31 km/h, mientras que por la tarde oscilarán entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Hacia la noche, la intensidad disminuiría.

 

De esta manera, el miércoles se perfila con tiempo mayormente estable, temperaturas templadas y presencia de viento moderado a fuerte en horas de la tarde.

 

 

