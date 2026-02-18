21°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 18 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ArgentinaEl Mundo
18 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Miércoles de ceniza: plegaria, luto y arrepentimiento en la fe cristiana

Hoy miércoles 18 de febrero, el Papa León XIV presidirá una procesión penitencial
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Cuaresma 2026 comenzará con el Miércoles de Ceniza, dando inicio a un tiempo de conversión y preparación espiritual para la Pascua. Esta jornada marca el comienzo de los 40 días de penitencia y es una de las tradiciones litúrgicas más significativas para los católicos.

 

El miércoles 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, el Papa León XIV presidirá una procesión penitencial desde la Iglesia de San Anselmo, seguida de la Misa con la bendición e imposición de cenizas en la Basílica de Santa Sabina, en el Aventino, una de las siete colinas de Roma, en su primera Semana Santa como Pontífice.

 

El Miércoles de Ceniza es el primer día de la Cuaresma. El Misal Romano indica que “en la Misa de este día se bendice y se impone la ceniza hecha de ramos de olivo o de otros árboles”.

 

En el Antiguo Testamento, las cenizas simbolizan luto (Jer 6,26), petición de ayuda a Dios (Dan 9,3) y arrepentimiento (Jud 4,11). La tradición cristiana de imponer ceniza se remonta a la Iglesia primitiva. La Enciclopedia Católica indica que, en Jueves Santo, los primeros cristianos se cubrían de ceniza como signo de penitencia pública. No fue hasta el siglo XI que se implementó el rito de la imposición de la ceniza el Miércoles de Ceniza.

 

Hoy, otras denominaciones cristianas como anglicanos, luteranos y metodistas también realizan este gesto, aunque con diferencias en sus ritos.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Invierno sin La Hoya? Silencio, polémica y dudas sobre la temporada 2026
2
 De un robo en Lago Puelo a volcar en la ruta: tres detenidos tras una accidentada huida
3
 Año Nuevo Chino 2026: comienza el ciclo del Caballo de Fuego y su energía de acción
4
 Esquel celebró una multitudinaria cuarta jornada de la Expo Verano 2026
5
 Primera juntada "Therian" en Chubut: jóvenes se reunieron en una plaza de Trelew
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
3
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
4
 Olivia Conesa participará en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá
5
 La Plaza del Cielo recibe nuevos juegos
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -