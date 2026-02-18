Miércoles de ceniza: plegaria, luto y arrepentimiento en la fe cristiana

La Cuaresma 2026 comenzará con el Miércoles de Ceniza, dando inicio a un tiempo de conversión y preparación espiritual para la Pascua. Esta jornada marca el comienzo de los 40 días de penitencia y es una de las tradiciones litúrgicas más significativas para los católicos.

El miércoles 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, el Papa León XIV presidirá una procesión penitencial desde la Iglesia de San Anselmo, seguida de la Misa con la bendición e imposición de cenizas en la Basílica de Santa Sabina, en el Aventino, una de las siete colinas de Roma, en su primera Semana Santa como Pontífice.

El Miércoles de Ceniza es el primer día de la Cuaresma. El Misal Romano indica que “en la Misa de este día se bendice y se impone la ceniza hecha de ramos de olivo o de otros árboles”.

En el Antiguo Testamento, las cenizas simbolizan luto (Jer 6,26), petición de ayuda a Dios (Dan 9,3) y arrepentimiento (Jud 4,11). La tradición cristiana de imponer ceniza se remonta a la Iglesia primitiva. La Enciclopedia Católica indica que, en Jueves Santo, los primeros cristianos se cubrían de ceniza como signo de penitencia pública. No fue hasta el siglo XI que se implementó el rito de la imposición de la ceniza el Miércoles de Ceniza.

Hoy, otras denominaciones cristianas como anglicanos, luteranos y metodistas también realizan este gesto, aunque con diferencias en sus ritos.

