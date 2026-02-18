Una joven de Esquel ganó una beca de estímulo a la poesía

18 de Febrero de 2026
Llegaron a su termino los Juegos Culturales Provinciales, y dentro de sus certámenes, fue reconocida una joven esquelense.
Juanita Gortari llegó a la final del certamen de poesía sub 18, una disciplina cuyo premio, además del reconocimiento, es una beca de incentivo.
La beca estimulo del programa de becas y pasantías chubutenses 2026 es un programa de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chubut, entregada a los participantes destacados de la provincia en diversas disciplinas.
En Rawson, se realizó la entrega del diploma, con el apoyo de sus familiares, el 14 de febrero del 2026.
