Aniversario de Esquel: cierran la pista de atletismo y ciclismo del Gimnasio

La Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Deportes, informa a la comunidad que la pista de ciclismo y atletismo permanecerá cerrada al uso público desde el 19 hasta el 27 de febrero inclusive.

La medida obedece al armado de sonido, iluminación y escenario que se llevará adelante en el predio, en el marco de los preparativos para los festejos por el 120° aniversario de la ciudad.

Por tal motivo, durante los días mencionados no se podrá hacer uso de las instalaciones, solicitándose a los usuarios habituales y a la comunidad en general respetar la disposición vigente mientras se desarrollen las tareas correspondientes.

Desde el municipio se agradece la comprensión y colaboración de vecinos, deportistas e instituciones que utilizan habitualmente este espacio, el cual volverá a habilitarse con normalidad una vez finalizadas las actividades programadas.

SL