ActivArte: 4 días de música, magia y cine en Lago Puelo

La Municipalidad de Lago Puelo, a través de su Dirección de Cultura, dio a conocer el cronograma de una nueva edición de ActivArte, el ciclo que reúne propuestas artísticas y recreativas para todas las edades, con entrada abierta y gratuita.

Durante cuatro días consecutivos, se podrá disfrutar de música en vivo, espectáculos infantiles y cine.

Jueves: Micrófono Abierto para artistas locales

El jueves es el turno del clásico Micrófono Abierto, un espacio destinado a músicos, cantantes, poetas y artistas emergentes de la Comarca Andina.

La propuesta busca fomentar la expresión cultural independiente y brindar escenario a talentos locales.

Viernes: sonidos latinoamericanos y ritmo brasileño

El viernes la música toma vuelo con Luciérnaga Furiosa, que ofrecerá un concierto de música latinoamericana con impronta comarcal.

La noche continuará con la presentación de São Piltri, que recorrerá clásicos y ritmos de Brasil.

Sábado: del repertorio propio al swing y el jazz

La programación del sábado reunirá dos propuestas diferentes:

Jona da Vinci Dúo , con canciones propias y un estilo íntimo.

Mercurio Swing, reinterpretando clásicos del rock y el pop nacional e internacional desde el swing y el jazz.

El cruce de géneros promete una noche dinámica, donde los clásicos se reinventan y conviven con composiciones originales.

Domingo de magia y cine

El cierre estará especialmente orientado al público familiar.

El mago Fabián Martín presentará el espectáculo Te lo cuento con Magia, una propuesta pensada para sorprender a chicos y grandes.

Luego será el turno del cine con la proyección de Jurassic World: Renace.

O.P.