Artistas plásticos locales se unen en solidaridad con los afectados por los incendios

Artistas de Esquel y Trevelin se unieron para transformar el dolor por los incendios, en acción colectiva.

En medio de todas las medidas tomadas mientras ocurren los incendios que arrasaron la comarca, artistas plásticos locales decidieron donar sus obras para realizar un sorteo solidario a beneficio de vecinos damnificados.



El sorteo será el 28 de febrero y se realizará de manera presencial, con participación de artistas, con un bono contribución a partir de 5 mil pesos. También se habilitó un link de Mercado Pago para facilitar las donaciones

Los números se compran mediante las redes de las personas que donaron sus obras:

@pablomodu

@marimarmassacese

@ella.b.visualidades

@elcirculoesquelpatagonia

@witral.ko

@laovejanegra_dela_familia

@acuarelas.miguelraso

@m.dibujopintura

@barbaranoceda.art

@trabajodepintor

@Arteundp

@ezcurra_art

@jo.b_arte

@claudiodalco

SL