11°
25°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 19 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos Mirtha Legrand99 años
19 de Febrero de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

Casi un siglo de vida: Mirtha Legrand cumple 99 años y así será el exclusivo festejo

A días de cumplir 99, Mirtha Legrand prepara una fiesta secreta con 50 invitados, cambios de vestido y una sorpresa. ¿Quiénes estarán en la noche más exclusiva del año?
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand, está a punto de cumplir 99 años y, fiel a su estilo, prepara una celebración a la altura de su trayectoria. Será un cumpleaños especial: el último con dos cifras, y sus allegados ya organizan múltiples sorpresas para convertir la noche en un evento inolvidable.

 

Con décadas marcando la agenda del espectáculo nacional, “La Chiqui” vuelve a demostrar que cada detalle cuenta cuando se trata de celebrar la vida.

 

Dónde será el cumpleaños de Mirtha Legrand

Desde hace semanas, Mirtha analiza cada aspecto del festejo. Durante su estadía en Mar del Plata, en plena temporada teatral, comenzó a definir el lugar ideal.

 

Las opciones fueron dos: su casa en el country Golf Club Argentino, en Pilar, o la residencia de su hija Marcela Tinayre, ubicada en Barrio Parque.

 

 

Aunque la primera alternativa permitía una convocatoria más amplia, finalmente se impuso la segunda por practicidad: el cumpleaños cae lunes y trasladarse hasta Pilar resultaba más complejo para los invitados.

 

Una lista exclusiva de 50 invitados

Definido el lugar, comenzó el armado fino. Mirtha convocó nuevamente a su decorador de confianza, Ramiro Arzuaga, quien desde hace una década ambienta sus celebraciones y conoce a la perfección sus gustos.

 

La lista de invitados se cerró en 50 personas. Entre los confirmados figuran: Susana Giménez, Martín Cabrales, Pablo Codevilla, Claudio Cosano, Gabriel Oliveri y Héctor Vidal Rivas. Familiares y amigos íntimos completan el exclusivo círculo que acompañará a la conductora en una noche muy especial.

 

Los vestidos: un clásico de cada cumpleaños

Como en cada gran evento, el vestuario ocupa un lugar central. Mirtha lucirá al menos dos vestidos: uno diseñado por Claudio Cosano, y  otro de la firma Iara Alta Costura, de los diseñadores Edgardo Cotón y Mario Vidal. Ya comenzaron las pruebas, aunque los colores y detalles se mantienen en absoluto hermetismo.

 

 

La gran sorpresa para los 99 años de Mirtha

El festejo tendrá un momento emotivo: un video sorpresa con saludos de personas que no pudieron asistir por cuestiones de espacio.

 

A través de Instagram, se lanzó una convocatoria abierta: quienes deseen participar pueden enviar un video vertical cantándole el feliz cumpleaños al correo redes@storylab.com.ar antes del viernes 20 de febrero. La producción realizará una edición especial para que Mirtha reciba el cariño de su público en pantalla.

 

Un cumpleaños que ya es parte de la historia

Con casi un siglo de vida y una carrera que atraviesa generaciones, Mirtha Legrand vuelve a convertir su cumpleaños en un acontecimiento del espectáculo argentino.

 

El próximo año llegará el centenario, pero antes, los 99 prometen una noche elegante, emotiva y fiel al sello de una figura que sigue vigente.

 

Porque si algo caracteriza a Mirtha, es que cada celebración es, también, un show.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Una mujer fue hospitalizada tras ser atropellada por una camioneta en el centro
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 ¿Se pudo haber evitado?: El análisis técnico de Marcos Ponce sobre el incidente de buceo
4
 El horror de una mujer atacada por un cocodrilo gigante en un río: la devoró
5
 Continúa la prohibición de riego en Esquel
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
4
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
5
 Torres encabezó la apertura de sobres para la obra de la circunvalación de Puerto Madryn
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -