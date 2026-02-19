Casi un siglo de vida: Mirtha Legrand cumple 99 años y así será el exclusivo festejo

La diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand, está a punto de cumplir 99 años y, fiel a su estilo, prepara una celebración a la altura de su trayectoria. Será un cumpleaños especial: el último con dos cifras, y sus allegados ya organizan múltiples sorpresas para convertir la noche en un evento inolvidable.

Con décadas marcando la agenda del espectáculo nacional, “La Chiqui” vuelve a demostrar que cada detalle cuenta cuando se trata de celebrar la vida.

Dónde será el cumpleaños de Mirtha Legrand

Desde hace semanas, Mirtha analiza cada aspecto del festejo. Durante su estadía en Mar del Plata, en plena temporada teatral, comenzó a definir el lugar ideal.

Las opciones fueron dos: su casa en el country Golf Club Argentino, en Pilar, o la residencia de su hija Marcela Tinayre, ubicada en Barrio Parque.

Aunque la primera alternativa permitía una convocatoria más amplia, finalmente se impuso la segunda por practicidad: el cumpleaños cae lunes y trasladarse hasta Pilar resultaba más complejo para los invitados.

Una lista exclusiva de 50 invitados

Definido el lugar, comenzó el armado fino. Mirtha convocó nuevamente a su decorador de confianza, Ramiro Arzuaga, quien desde hace una década ambienta sus celebraciones y conoce a la perfección sus gustos.

La lista de invitados se cerró en 50 personas. Entre los confirmados figuran: Susana Giménez, Martín Cabrales, Pablo Codevilla, Claudio Cosano, Gabriel Oliveri y Héctor Vidal Rivas. Familiares y amigos íntimos completan el exclusivo círculo que acompañará a la conductora en una noche muy especial.

Los vestidos: un clásico de cada cumpleaños

Como en cada gran evento, el vestuario ocupa un lugar central. Mirtha lucirá al menos dos vestidos: uno diseñado por Claudio Cosano, y otro de la firma Iara Alta Costura, de los diseñadores Edgardo Cotón y Mario Vidal. Ya comenzaron las pruebas, aunque los colores y detalles se mantienen en absoluto hermetismo.

La gran sorpresa para los 99 años de Mirtha

El festejo tendrá un momento emotivo: un video sorpresa con saludos de personas que no pudieron asistir por cuestiones de espacio.

A través de Instagram, se lanzó una convocatoria abierta: quienes deseen participar pueden enviar un video vertical cantándole el feliz cumpleaños al correo redes@storylab.com.ar antes del viernes 20 de febrero. La producción realizará una edición especial para que Mirtha reciba el cariño de su público en pantalla.

Un cumpleaños que ya es parte de la historia

Con casi un siglo de vida y una carrera que atraviesa generaciones, Mirtha Legrand vuelve a convertir su cumpleaños en un acontecimiento del espectáculo argentino.

El próximo año llegará el centenario, pero antes, los 99 prometen una noche elegante, emotiva y fiel al sello de una figura que sigue vigente.

Porque si algo caracteriza a Mirtha, es que cada celebración es, también, un show.

