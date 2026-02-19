El Dúo Lume vuelve a presentarse en Esquel

La Casa del Piano, ubicada en Conesa 1075, trae una nueva propuesta musical este viernes.

Desde el jazz, la bossa nova y el folclore argentino, LUME revive canciones clásicas de distintas partes del mundo recordando al oyente que la música nunca es estática y al igual que nosotros evoluciona día a día desde sus raíces más profundas, reinventando, mutando, decorando nuestros días siempre con colores que parecen (y a la vez no) ser un nuevo descubrimiento.

El dúo conformado por María Freidenberg y Mati Ongarato regresa a la ciudad trayendo "entre mañanas y ayeres", propuesta en el salón de La Casa, reservas al 2945 - 691867 .