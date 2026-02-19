20°
Jueves 19 de Febrero de 2026
Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un ACV: “Su salud está estable”, informaron desde su cuenta oficial

La cuenta oficial de Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV y aclaró que solo se realiza chequeos médicos de rutina. “Su salud está estable”, señalaron.
Luego de la fuerte preocupación que generó la versión sobre una supuesta internación por ACV, la cuenta oficial de Instagram de Indio Solari salió a aclarar la situación y desmintió categóricamente la información.

 

“El Indio no tuvo un ACV”, expresaron desde su entorno. Según el comunicado, el músico se está realizando chequeos médicos de rutina por indicación profesional y su estado de salud es estable.

 

El comunicado oficial sobre la salud del Indio Solari

En medio de la repercusión que tomó la noticia en redes sociales y medios nacionales, el mensaje difundido en la cuenta verificada del artista fue contundente:

 

“Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV”.

 

 

El texto agrega:

 

“La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable”.

 

Finalmente, el entorno del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota agradeció la preocupación de los fanáticos y lamentó “el susto innecesario”.

 

Su diagnóstico de Parkinson y el bajo perfil público

Cabe recordar que al músico le diagnosticaron Parkinson hace una década, noticia que él mismo hizo pública en 2016. En una de sus recordadas frases en redes sociales había señalado: “El doctor Park me la está jugando fuerte”.

 

Desde entonces, el artista redujo notablemente sus apariciones públicas. Evita entrevistas presenciales fuera de su casa y ya no realiza shows en vivo, aunque mantiene contacto con su público a través de mensajes, grabaciones y participaciones virtuales en recitales de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

 

 

En 2024, en una entrevista con Julio Leiva para Caja Negra, explicó su decisión de no volver a los escenarios:

 

“Me retiré de un escenario porque nunca me gustaron los rockeros viejos, me dan un poco de pena. Es cosa de jóvenes”.

 

Su última aparición pública: reconocimiento de la UBA

En enero de 2026, el Indio Solari reapareció públicamente a través de un video enviado a la Universidad de Buenos Aires, institución que lo distinguió con el Doctorado Honoris Causa por su trayectoria y su aporte a la cultura popular.

 

En ese mensaje de voz, el músico agradeció emocionado el reconocimiento y envió un saludo al rectorado y a quienes impulsaron la distinción, que también fue otorgada a Charly García.

 

 

 

