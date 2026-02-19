La banda de punk DosXUno vuelve a Trevelin por una noche

La banda de punk rock DosXUno vuelve por una noche a Trevelin.

Con nuevas canciones presentadas en su disco "Vol. 2", la banda liderada por Jaimo prepara una noche rockera en el patio de Originario.

En su visita de cada verano, luego de radicarse en Córdoba, el también cantante de folclore y líder de la banda La Enkrucijada, corona una nueva temporada compartiendo arte en su tierra natal, invitando a bandas de la región que mantienen el rock alternativo y con canciones de autoría propia este sábado, desde las 20 horas en el patio del bar Originario, en Trevelin.

Junto a Hodos, Gordx Vegano, Bifronte, Orquesta Afónica y Disonante del Valle del Arroyo Esquel, y desde Comodoro Rivadavia, la visita de Hiel.

SL