19 de Febrero de 2026
19 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Gremios y trabajadores de Esquel se unieron en rechazo a la reforma laboral

Trabajadores de todos los rubros recorrieron Esquel para protestar contra la reforma laboral. La jornada de paro general tuvo un alto acatamiento en la ciudad y cerró con un acto de unidad sindical en la zona céntrica.
Por Redacción Red43

En una jornada marcada por la unidad sindical, las calles de Esquel se llenaron de trabajadores que salieron a manifestarse en el marco del paro general nacional. La concentración principal tuvo lugar en la esquina céntrica de 25 de Mayo y Rivadavia, donde referentes de diversos gremios alzaron la voz contra la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados.

 

Unidad en la calle

 

La marcha estuvo integrada por una amplia representación de los trabajadores de la región:

 

Sindicatos Estatales y Docentes: Referentes de ATE, ATeCh y la CTA lideraron la marcha, denunciando el impacto negativo que la reforma tendría sobre la estabilidad y los convenios colectivos.

 

Justicia y Salud: Miembros del SITRAJUCH y personal de salud pública se sumaron para reclamar por la preservación de los derechos adquiridos.

 

Sectores de Emergencia y Servicios: Se destacó la presencia de bomberos y trabajadores de rubros que, a pesar de sus tareas esenciales, decidieron acompañar el reclamo de forma activa.

 

Durante el acto, los oradores coincidieron en que la reforma representa un "retroceso histórico" para la clase trabajadora. Entre las principales críticas, se mencionó la flexibilización de las condiciones de despido y la pérdida de poder adquisitivo frente al contexto económico actual.  

 

La movilización transcurrió de manera pacífica, con banderas y pancartas que reflejaban la diversidad de rubros presentes: desde maestros hasta trabajadores municipales y del sector privado, todos unidos bajo el lema de defensa de la soberanía laboral.

 

La convocatoria no se limitó únicamente a los gremios estatales. La marcha sumó el apoyo de trabajadores autoconvocados como bomberos, brigadistas, trabajadores de la salud, municipales y representantes de otros rubros privados que se ven amenazados por las modificaciones en la legislación laboral.

 

"Estamos aquí para defender derechos que costaron décadas conseguir", expresaron durante la lectura de documentos en el centro de la ciudad. Los manifestantes hicieron hincapié en la preocupación por la estabilidad laboral y las condiciones de contratación que propone el nuevo marco legal.





