Duras críticas de Facundo Pais a la reforma laboral: "Es un avasallamiento"

En el marco de la masiva movilización contra la reforma laboral, el concejal Facundo Pais (Bloque Justicialista de Trevelin) expresó su respaldo al malestar social y analizó con dureza el escenario legislativo. “Hoy quedó claro en una ciudad como Esquel que, cuando se tocan los intereses del pueblo y cuestiones sensibles como la ley laboral, la gente sale a la calle”, afirmó el edil.

Críticas a la reforma y a los senadores de Chubut

Pais calificó el proyecto de ley como “horroroso” y puso especial énfasis en las modificaciones sobre las licencias médicas. Según el concejal, se está negociando un esquema que perjudicaría al trabajador que padece una enfermedad: “Perderías el derecho de pedir esa licencia porque no podés ir a trabajar; uno no elige estar mal”, explicó.

Asimismo, apuntó contra la representación rionegrina en el Senado: “De nuestros tres senadores, dos que responden al oficialismo del gobernador Torres apoyaron esta iniciativa de modificar la ley, con el único rechazo de Carlos Linares”.

El rol del Gobernador y la situación de los brigadistas

Uno de los puntos más álgidos de sus declaraciones fue el cuestionamiento a la alianza política entre el gobierno provincial y el nacional. “No entiendo cuál es el objetivo de gobierno, no solo de Milei sino del gobernador Torres, que ha sido socio y ha apoyado cada una de las iniciativas en el Congreso”, disparó Pais.

El concejal utilizó el ejemplo de los brigadistas de incendios para ilustrar lo que considera una contradicción oficial: “El gobernador se viste de brigadista, dice que son héroes, pero después lo único heroico que hay son ellos tratando de llegar a fin de mes sin paritarias desde el año pasado”.

Denuncias por los datos de inflación

Finalmente, Pais se refirió a la situación económica nacional y la transparencia de las cifras oficiales. Mencionó la salida de Marco Lavagna del INDEC y las denuncias contra el ministro Luis Caputo por presunto ocultamiento de información pública. “Las cartas están sobre la mesa: no tenemos una política de gobierno nacional ni provincial, salvo los negociados de algunos pocos”, concluyó, llamando a la ciudadanía a sumarse a las protestas para “dilatar lo más que se pueda” el avance de estas leyes.