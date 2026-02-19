24°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 19 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43Facundo Pais
19 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Duras críticas de Facundo Pais a la reforma laboral: "Es un avasallamiento"

"El ajuste está dando un avasallamiento sobre la salud y la educación", afirmó Facundo Pais. El concejal de Arriba Chubut participó de la movilización en Esquel y pidió responsabilidad colectiva para frenar la ley en Diputados.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la masiva movilización contra la reforma laboral, el concejal Facundo Pais (Bloque Justicialista de Trevelin) expresó su respaldo al malestar social y analizó con dureza el escenario legislativo. “Hoy quedó claro en una ciudad como Esquel que, cuando se tocan los intereses del pueblo y cuestiones sensibles como la ley laboral, la gente sale a la calle”, afirmó el edil.

 

Críticas a la reforma y a los senadores de Chubut

 

Pais calificó el proyecto de ley como “horroroso” y puso especial énfasis en las modificaciones sobre las licencias médicas. Según el concejal, se está negociando un esquema que perjudicaría al trabajador que padece una enfermedad: “Perderías el derecho de pedir esa licencia porque no podés ir a trabajar; uno no elige estar mal”, explicó.

 

Asimismo, apuntó contra la representación rionegrina en el Senado: “De nuestros tres senadores, dos que responden al oficialismo del gobernador Torres apoyaron esta iniciativa de modificar la ley, con el único rechazo de Carlos Linares”.

 

El rol del Gobernador y la situación de los brigadistas

 

Uno de los puntos más álgidos de sus declaraciones fue el cuestionamiento a la alianza política entre el gobierno provincial y el nacional. “No entiendo cuál es el objetivo de gobierno, no solo de Milei sino del gobernador Torres, que ha sido socio y ha apoyado cada una de las iniciativas en el Congreso”, disparó Pais.

 

El concejal utilizó el ejemplo de los brigadistas de incendios para ilustrar lo que considera una contradicción oficial: “El gobernador se viste de brigadista, dice que son héroes, pero después lo único heroico que hay son ellos tratando de llegar a fin de mes sin paritarias desde el año pasado”.

 

Denuncias por los datos de inflación

 

Finalmente, Pais se refirió a la situación económica nacional y la transparencia de las cifras oficiales. Mencionó la salida de Marco Lavagna del INDEC y las denuncias contra el ministro Luis Caputo por presunto ocultamiento de información pública. “Las cartas están sobre la mesa: no tenemos una política de gobierno nacional ni provincial, salvo los negociados de algunos pocos”, concluyó, llamando a la ciudadanía a sumarse a las protestas para “dilatar lo más que se pueda” el avance de estas leyes.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente, telegrama y juicio millonario: El caso que sacude a una empresa de la Comarca Andina
2
 Tragedia en el mar: Qué reveló la autopsia de Sofía Devries
3
 “Un video para mi funeral”, la impactante grabación de Sofía la buzo que murió en Madryn
4
 El pequeño pueblo que sufre entre el horror y el temor: cuatro muertes en noventa días
5
 Sin conexión aérea: El paro general deja a Esquel aislada este jueves
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
5
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -