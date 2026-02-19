24°
Jueves 19 de Febrero de 2026
19 de Febrero de 2026
Jorge Oriola: "Estamos volviendo a una explotación laboral del siglo XIX"

El historiador esquelense analizó la reforma laboral y el contexto político actual durante la marcha en la ciudad. Aseguró que el plan de Javier Milei es la continuidad de un modelo neoliberal iniciado con Martínez de Hoz 
En una entrevista cargada de análisis histórico y político, Jorge Oriola se refirió a las reformas que impulsa el Gobierno Nacional como un "retroceso aberrante". Para el historiador, las medidas actuales no solo anulan conquistas del siglo XX, sino que retrotraen a la Argentina a finales del siglo XIX, épocas de explotación infantil y jornadas de 15 horas que costaron "muchos muertos para lograr cambios".

 

El plan de las "Cuatro M"

 

Oriola trazó una línea de continuidad histórica para explicar el presente económico: "Este es el gobierno de la cuarta M; son cuatro nombres con el mismo plan: Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei". Según el intelectual, se trata de un esquema neoliberal dictado por el Fondo Monetario y el Banco Mundial que favorece la represión y el avance de lo que denominó un "neofascismo".

 

Sobre la reforma laboral, fue tajante: "El problema no es un artículo sobre licencias; el problema es que el proyecto no moderniza, sino que restringe derechos y destruye fuentes de trabajo". En este sentido, alertó que el cierre de pymes y la pérdida de empleo no están siendo compensados por nuevas oportunidades, sino por la clausura definitiva de establecimientos.

 

Críticas a la dirigencia y gobiernos "traidores"

 

Al ser consultado sobre por qué el oficialismo logra avanzar con su agenda, Oriola identificó tres factores: los fracasos previos del campo popular, la dirigencia que solo piensa en las próximas elecciones y los gobiernos provinciales "traidores". "Por un subsidio o un programita, mandan a sus diputados a votar en contra del pueblo", denunció.

 

Un año de "resistencia fuerte"

 

Pese al panorama crítico, Oriola rescató la movilización en Esquel como una muestra de resistencia organizada. "Tengo la sensación de que este año va a estar muy caliente. No es un año electoral, y creo que va a ser un año de resistencia fuerte que va a pegar en las esferas del poder", vaticinó.

 

Finalmente, concluyó con un mensaje de esperanza para los sectores movilizados: "Vamos a recuperar derechos. Este es un año de lucha y, como pueblo, vamos a recuperar el espacio perdido".

 

