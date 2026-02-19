21°
19 de Febrero de 2026
economia |
Por Redacción Red43

El FMI felicitó al Gobierno por las reformas, pero advirtió el impacto social

El FMI calificó de "muy buenas" las charlas con Argentina. Destacó la compra de dólares y la reforma laboral, pero pidió al Gobierno que tome medidas para que la transición económica no sea tan dura para la población.
Julie Kozack, la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), calificó como “muy buenas” las reuniones que mantuvieron con los funcionarios argentinos la semana pasada. Según el organismo, el plan de reformas que impulsa el Gobierno está ayudando a estabilizar el país.

 

Los puntos que destacó el FMI:

 

Ahorro de dólares: El Fondo felicitó al Banco Central por haber comprado más de 2.000 millones de dólares desde que empezó el año, algo clave para recuperar las reservas del país.

 

Reforma laboral: Valoraron los cambios que se discuten en el Congreso para reducir el trabajo "en negro" y generar nuevos empleos.

 

Apertura al mundo: Ven con buenos ojos que Argentina busque venderle más productos a Estados Unidos y Europa, facilitando la llegada de inversiones.

 

Datos transparentes: Destacaron que el país está trabajando con estadísticas serias y creíbles.

 

La advertencia: cuidar el bolsillo

 

A pesar de los elogios, el FMI puso un semáforo amarillo: pidió "mitigar los costos de la transición". Esto significa que el organismo está preocupado por el impacto que el ajuste y los cambios económicos tienen en la vida diaria de los ciudadanos, y sugiere que el Gobierno debe acompañar a los sectores que peor la pasan.

 

¿Qué sigue ahora?

 

Todavía no hay dinero nuevo asegurado. Primero, los técnicos del Fondo deben terminar de redactar los informes para que el Directorio del FMI (los jefes máximos) dé su aprobación final. Por ahora, las conversaciones siguen en marcha.

 

