Clima en Esquel: jueves con nubosidad variable y una tarde calurosa

Según los datos del servicio meteorológico para este jueves en la ciudad, se espera un día marcado por la alternancia entre sol y nubes, ideal para actividades al aire libre dado que la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0% durante todo el día.

La jornada comenzará fresca y se irá entibiando hacia la tarde, siguiendo este esquema:

Madrugada: El cielo estará algo nublado con una temperatura mínima de 8°C. El viento será leve, de entre 7 y 12 km/h proveniente del Oeste.

Mañana: Se mantendrá parcialmente nublado, con un ascenso de la temperatura hasta los 12°C. El viento incrementará su velocidad a un rango de 13-22 km/h.

Tarde: Será el momento más cálido del día, con una máxima de 26°C y cielo algo nublado. Es también cuando se registrará el viento más fuerte, con ráfagas constantes de entre 23 y 31 km/h desde el Oeste.

Noche: El cierre del jueves tendrá un descenso térmico moderado hasta los 23°C y cielo parcialmente nublado. El viento calmará levemente, regresando a los 13-22 km/h.









