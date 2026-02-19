12°
Jueves 19 de Febrero de 2026
19 de Febrero de 2026
El verano se afirma: Jueves con más calor en la Comarca Andina

Este jueves 19 de febrero sube la temperatura, no se esperan lluvias y el sol será protagonista, con viento moderado por la tarde y UV muy alto en las horas centrales.
La semana corta después del finde largo de Carnaval empezó con buen tiempo, y este jueves da un paso más hacia el verano pleno: sube la temperatura, se mantiene estable y no hay lluvias en el horizonte para la Comarca Andina.

 

Si ayer el sol acompañó con algo de viento y calor moderado, hoy el termómetro escala y deja una jornada ideal para actividades al aire libre.

 

Cómo estará el tiempo este jueves en la Comarca Andina

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, el día se presenta parcialmente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde y nuevamente parcial hacia la noche, sin probabilidad de precipitaciones.

 

Temperaturas

 

  • Mínima: 10°C

     

  • Máxima: 26°C (con picos que podrían alcanzar los 27°C por la tarde)

     

A las 7:30 de la mañana, el arranque es fresco (entre 8° y 10°), pero el ascenso será rápido y sostenido.

 

 

Viento: protagonista moderado de la tarde

 

  • Mañana: 13 a 22 km/h del oeste

     

  • Tarde: 23 a 31 km/h del oeste y suroeste

     

  • Noche: 13 a 22 km/h del suroeste

     

No se esperan ráfagas intensas, pero el viento será más notorio desde el mediodía, especialmente en zonas abiertas y rutas.

 

El dato del día: índice UV muy alto

 

Entre las 14 y las 17 horas el índice UV alcanzará nivel 9 (muy alto).

 

Recomendación:

 

  • Usar protector solar FPS 25-50

     

  • Gorra o sombrero

     

  • Evitar exposición prolongada en ese horario

     

Aunque el cielo esté algo nublado por momentos, la radiación será intensa.

 

 

Comparación con ayer

Miércoles:

 

  • Soleado

     

  • Viento leve

     

  • Calor moderado

     

Jueves:

 

  • Más temperatura

     

  • Más estabilidad

     

  • Más en sintonía con el verano

     

La tendencia marca que el calor seguirá ganando terreno hacia el viernes.

 

Cómo sigue la semana corta

Con el feriado de Carnaval ya atrás, esta semana laboral reducida viene acompañada por condiciones estables y temperaturas en ascenso. No hay lluvias previstas en el corto plazo.

 

 

 

Resumen rápido del jueves 19 de febrero en la Comarca Andina

  • 10° / 26-27°

     

  • 0% lluvias

     

  • Viento moderado del oeste

     

  • UV muy alto por la tarde

     

El verano empieza a afirmarse nuevamente. Y la pregunta es: ¿se viene una seguidilla de días calurosos?

 

Mañana temprano te contamos cómo sigue.

 

 

 

O.P.

 

