El verano se afirma: Jueves con más calor en la Comarca Andina

La semana corta después del finde largo de Carnaval empezó con buen tiempo, y este jueves da un paso más hacia el verano pleno: sube la temperatura, se mantiene estable y no hay lluvias en el horizonte para la Comarca Andina.

Si ayer el sol acompañó con algo de viento y calor moderado, hoy el termómetro escala y deja una jornada ideal para actividades al aire libre.

Cómo estará el tiempo este jueves en la Comarca Andina

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, el día se presenta parcialmente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde y nuevamente parcial hacia la noche, sin probabilidad de precipitaciones.

Temperaturas

Mínima: 10°C

Máxima: 26°C (con picos que podrían alcanzar los 27°C por la tarde)

A las 7:30 de la mañana, el arranque es fresco (entre 8° y 10°), pero el ascenso será rápido y sostenido.

Viento: protagonista moderado de la tarde

Mañana: 13 a 22 km/h del oeste

Tarde: 23 a 31 km/h del oeste y suroeste

Noche: 13 a 22 km/h del suroeste

No se esperan ráfagas intensas, pero el viento será más notorio desde el mediodía, especialmente en zonas abiertas y rutas.

El dato del día: índice UV muy alto

Entre las 14 y las 17 horas el índice UV alcanzará nivel 9 (muy alto).

Recomendación:

Usar protector solar FPS 25-50

Gorra o sombrero

Evitar exposición prolongada en ese horario

Aunque el cielo esté algo nublado por momentos, la radiación será intensa.

Comparación con ayer

Miércoles:

Soleado

Viento leve

Calor moderado

Jueves:

Más temperatura

Más estabilidad

Más en sintonía con el verano

La tendencia marca que el calor seguirá ganando terreno hacia el viernes.

Cómo sigue la semana corta

Con el feriado de Carnaval ya atrás, esta semana laboral reducida viene acompañada por condiciones estables y temperaturas en ascenso. No hay lluvias previstas en el corto plazo.

Resumen rápido del jueves 19 de febrero en la Comarca Andina

10° / 26-27°

0% lluvias

Viento moderado del oeste

UV muy alto por la tarde

El verano empieza a afirmarse nuevamente. Y la pregunta es: ¿se viene una seguidilla de días calurosos?

Mañana temprano te contamos cómo sigue.

O.P.