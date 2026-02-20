Heredó un arma sin documentos y tuvo que entregarla a la Policia

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chubut informó las tareas realizadas desde la Dirección de Seguridad de la Unidad Regional Esquel.

La Comisaría Distrito Rio Pico realizó diligencias en la tarde de ayer, y se vió implicada en un particular operativo a las 19:40 horas.

Personal de la Comisaría Distrito Río Pico, en conjunto con personal de la APSV, se encontraba realizando controles en el camino vecinal hacia los lagos 1 y 3, cuando detuvo la marcha de un vehículo Toyota Hilux.

Al solicitar al conductor los documentos para transitar y exigir que sacara el enganche (ya que no se encontraba en uso), este abrió la puerta principal para descender, dejando a simple vista un arma de fuego.

El conductor informó voluntariamente que no posee documentos de tenencia ni de portación, ya que el arma es una herencia recibida de un amigo del campo.

El infractor no opuso resistencia durante el procedimiento y cuenta con documentación habilitante para transitar.

Se procedió al secuestro de un arma de fuego calibre .38, sin documentación correspondiente.

SL