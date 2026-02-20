Gran movimiento turístico en Chubut durante el fin de semana largo

Chubut tuvo atractivos de temporada y Fiestas Provinciales en distintas localidades, dieron como resultado un importante crecimiento en la Provincia respecto al año pasado, con casi 5.000 millones de pesos en impacto económico. Las Áreas Naturales Protegidas registraron más de 11.000 visitantes, un 14% más que en 2025.

El Gobierno del Chubut destacó los resultados positivos que en materia turística dejó un nuevo fin de semana largo, con especial énfasis en las visitas a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la provincia.

Desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas se informó que entre el viernes 13 y el martes 17 de febrero inclusive, ingresaron 11.170 personas en total a las Áreas Naturales Protegidas del territorio chubutense. Esto representa un 14% más de visitantes a los atractivos chubutenses en comparación a los datos del mismo período del 2025.

Áreas Naturales Protegidas

Entre las Áreas Naturales Protegidas de la provincia la más elegida fue Península Valdés, donde se registraron más de 6.500 visitas a lo largo del fin de semana largo, un 32% más que el año pasado.

Los números arrojaron que más de 4.600 residentes chubutenses ingresaron, sumados a más de 1.500 visitantes nacionales y más de 300 extranjeros.

Por otro lado, Punta Tombo tuvo un total de 1.890 de visitantes, 10% más que en el 2025. En esta Área Natural Protegida, casi 600 fueron residentes chubutenses, más de 1.040 nacionales y 250 visitantes fueron extranjeros.

El resto de las Áreas Protegidas marcaron los siguientes datos: Punta Loma 1.080 visitantes, 800 en Piedra Parada, 650 en Cabo Dos Bahías y 180 en el Bosque Petrificado Sarmiento.

Ocupación e impacto económico

A lo largo de todo el fin semana largo, la Provincia tuvo un impacto económico de más de 5.000 millones de pesos, con más de 10.000 turistas que arribaron a Chubut y una ocupación que superó el 55% en todo el territorio.

Entre los destinos más elegidos de la provincia, se destacó Puerto Madryn, que registró un 70% de ocupación total, con énfasis en los hoteles de 1º y 2º categoría donde llegó al 81%.

Mientras que otros destinos emergentes tuvieron ocupación plena del 100% gracias a las Fiestas Populares que se desarrollaron en cada localidad: Dolavon (con el Carnaval), Dique Florentino Ameghino (con la Fiesta Provincial de la Energía), Playa Unión (Fiesta Provincial del Río) y Camarones.

Además, localidades como Trevelin y Esquel rondaron el 50% de ocupación cada una y, además, llevaron adelante una promoción exclusiva de 3x2 en alojamiento, en el fin de semana en el que también se desarrolló la Expo Esquel Verano 2026. Por último, se registró un 60% de ocupación en Gualjaina.

Más atractivos

Entre los principales atractivos de temporada, el Parque Nacional Los Alerces tuvo un importante movimiento turístico de fin de semana largo: un total de 1.120 personas visitaron el Parque durante el fin de semana largo.

A su vez, "La Trochita" registró más de 300 pasajeros en 3 salidas que tuvo el Viejo Expreso Patagónico en sus estaciones de Esquel y El Maitén.

Además, el avistaje de Toninas en Playa Unión superó los 80 pasajeros.