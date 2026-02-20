19°
Viernes 20 de Febrero de 2026
20 de Febrero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Lanzan un circuito de sabores que une vino, whisky y tradición galesa

Pablo Castelli presentó un tour de cinco días por Trevelin y la comarca andina que apunta a la "degustación de sabores" regionales. 
Por Redacción Red43

En el marco de una reunión con productores locales, Pablo Castelli, referente de Gales al Sur, anunció el lanzamiento de un nuevo recorrido enfocado en el enoturismo y aseguró: “Estamos acá reunidos con los viñedos de Trevelin porque estamos tratando de incentivar lo que es el enoturismo, que estamos convencidos de que es el futuro para el turismo de Trevelin y de la zona”.

 

La agencia, que este año cumple tres décadas desde la atención de su primer cliente en Trevelin, apuesta a una propuesta que, según Castelli, todavía tiene un enorme potencial por desarrollar. “Yo estoy convencido de que todavía no está desarrollado. No lo conocen porque en cuanto lo conozcan, esto es un boom”, afirmó.

 

El circuito contempla la visita a viñedos de Trevelin —localidad que cuenta con 17 emprendimientos y cuatro bodegas con etiqueta propia— y se amplía hacia la comarca andina y la estepa. “Trevelin va creciendo muchísimo. Tiene 17 viñedos, 4 bodegas ya con su etiqueta”, destacó.

 

El tour, que ya tiene dos salidas previstas para el 21 y el 25 de marzo, es de cinco días y cuatro noches, con alojamiento combinado en bodegas, hostería y cabañas. Además del vino, la propuesta suma otras experiencias: la destilería de whisky La Alazana en El Bolsón y la Casa de Té Nain Maggie , junto con degustaciones gastronómicas en cada parada. “En realidad no está apuntado exactamente al vino, sino como a la degustación de sabores”, explicó Castelli.

 

El programa incluye traslados en vehículo propio y pensión completa, con almuerzos, cenas o picadas en cada sitio visitado. Los grupos son reducidos, con un máximo de 12 personas. “No es un turismo multitudinario. En 12 personas yo cierro el grupo. No se puede más porque el impacto que hacés en el lugar es distinto”, señaló, remarcando la importancia de disfrutar la experiencia en un entorno íntimo y cuidado.

 

Castelli subrayó que muchas consultas provienen de viajeros que ya realizaron rutas del vino en otras partes del mundo y llegan específicamente en busca de esta propuesta patagónica. “Casi todas las consultas son de gente que hace tour de vinos por otros lugares del mundo. Entonces vienen específicamente a eso”, indicó.

 

La iniciativa comenzó a gestarse el año pasado y ahora busca consolidarse como un producto distintivo de la región. “No sé si llamarlo un cambio, pero es algo con lo que vamos a empezar ahora. Empezamos el año pasado, pero igual está en desarrollo y creo que nos va a ir bien”, concluyó.

 

 

R.G.

 

