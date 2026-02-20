Esquel: Hay vacantes en los jardines maternales municipales

La directora de Educación de la Municipalidad, Daniela Otero, junto a la coordinadora de Primera Infancia, Rosana Ledesma, reiteraron la invitación a las familias con niños y niñas de 0 a 2 años para que los inscriban en los jardines maternales municipales, donde aún quedan vacantes disponibles.

Otero destacó la importancia de aprovechar estos espacios “especialmente cuidados y a cargo de docentes y auxiliares especializados en infancias”. En ese sentido, remarcó que se trata de ámbitos pensados para acompañar el desarrollo de los más pequeños, con personal capacitado y con experiencia en primera infancia.

Por su parte, Ledesma explicó que las inscripciones comenzaron el año pasado y que, en esta oportunidad, se retomó la modalidad presencial en papel. “La gente necesita acercarse al espacio, conocerlo, conocer con quién van a estar sus hijos, qué personal hay y qué calidad humana”, señaló, subrayando el valor del recurso humano con el que cuentan los jardines.

Actualmente quedan entre cuatro y cinco vacantes por turno en sala de bebé y sala de un año, mientras que las salas de dos años ya se encuentran completas. Las inscripciones permanecen abiertas durante todo el año y no tienen costo, ya que los jardines son municipales y el mantenimiento, los insumos de librería y limpieza son cubiertos por el municipio.

Ledesma indicó que la baja en la matrícula responde principalmente a la disminución del índice de natalidad, una tendencia que también fue confirmada en diálogo con el hospital local. No obstante, aclaró que no se ha cerrado ninguna sala ni turno en los jardines municipales, ya que se considera fundamental sostener estos espacios para acompañar a las familias.

En cuanto a la organización, cada sala cuenta con un docente y un auxiliar. La sala de bebés alberga hasta seis niños; la de un año, hasta ocho; y la de dos años, entre 12 y 15, según el espacio físico disponible.

La coordinadora también puso en valor el acompañamiento del intendente, Matías Taccetta, en materia de primera infancia. “El intendente ha puesto mucho hincapié en su gestión en cuanto a la primera infancia. Desde que él está, los edificios han mejorado muchísimo”, afirmó. Detalló que se realizaron trabajos de pintura interior y exterior, mejoras en luminarias, cambios en caloramas y obras específicas como el reemplazo de un antiguo portón en el sector Estación por uno corredizo.

Los jardines iniciarán las actividades el 23 de febrero, en línea con el calendario escolar. Los equipos directivos ya se encuentran trabajando y ultimando detalles junto al personal de mantenimiento municipal.

Las familias pueden acercarse a cada establecimiento para realizar consultas e inscripciones, y la prioridad es que puedan elegir el jardín que les resulte más conveniente y genere mayor confianza, entendiendo que se trata de niños desde los 45 días de vida.

R.G.