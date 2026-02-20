Habilitaciones comerciales: "Hemos tenido muchas bajas"

La secretaria de Hacienda, Florencia Garzonio, se expresó sobre la baja de actividad comercial en la ciudad, reflejada en las habilitaciones comerciales.

Con 27 habilitaciones dadas de baja, pero 30 nuevas habilitadas, la secretaria marcó que "el sector comercial está en una situación compleja, es algo que está visible en la calle, que está a la vista que hay mucha recesión, que en los locales no hay gente, hay muchos locales vacíos".

Lo que se ve en las calles, reflejado en los números del verano: "sé que hemos tenido muchas bajas en los impuestos declarativos, que son los impuestos que pagan los comerciantes, que vienen a ser ingresos brutos, y entonces hay inspección, seguridad, higiene, eso al ser directamente proporcional a la facturación, es como el indicador más acertado que tenemos sobre la caída de la actividad".

La expectativa para el transcurso del año, según Garzonio, no es positiva, y marcó las razones locales que se suman al contexto nacional: "No creo que haya un gran crecimiento de la actividad comercial en Esquel este año, por supuesto que deseamos que mejore, pero no, no sería muy optimista respecto a este año. Y la actividad turística desde ya que es, es una pata más y es algo que desde esta gestión siempre se quiere incentivar, de hecho tenemos la ordenanza de inversiones turísticas con beneficios impositivos, porque queremos ser más competitivos a la hora de atraer inversores, lo cierto es que venimos de un par de circunstancias que no han beneficiado mucho, la no nieve en el invierno, el incendio en el verano, pero bueno, desde ya que es algo que se quiere incentivar".

SL