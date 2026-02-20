Enoturismo en Chubut: El plan estratégico para integrar viñedos y turismo

En un entorno rodeado de viñedos y paisajes increibles, el sector vitivinícola y turístico de la región cordillerana llevó adelante un encuentro clave para el desarrollo económico local. La jornada, marcada por la informalidad y el intercambio de experiencias, sirvió para amalgamar la producción de vinos con la oferta de servicios, un ensamble necesario para que el enoturismo deje de ser una promesa y se convierta en el motor de la zona.

El valor de la IG: Trevelin en el mapa mundial

El anfitrión del evento, el sommelier mendocino Alfio Sandoval Astorga, trajo su vasta experiencia en bodegas de Salta y Jujuy para aplicarla en Contracorriente. Durante su intervención, hizo hincapié en un concepto fundamental: la Indicación Geográfica (IG).



“La IG es el estadio anterior a ser una Denominación de Origen Controlada. Es lo que nos permite defender nuestra identidad, tal como sucede con el Champagne o el queso Roquefort”, explicó Sandoval.

Para el sommelier, Trevelin es una "marca registrada" con un potencial que lo sedujo a dejar la comodidad de los Valles Calchaquíes. Como símbolo de esta búsqueda colectiva, Sandoval ofreció un Chardonnay de la cava privada de los dueños de la bodega (Rans y Travis) que no tenía etiqueta. El mensaje fue contundente: antes que las marcas individuales, importa el "vino de Trevelin" como concepto integral.

Integración regional: del Paralelo 42 a la estepa

Por su parte, Pablo Castelli, referente de Gales al Sur, aportó la visión del terreno. Castelli, quien lidera tours que conectan los viñedos de Chubut, enfatizó que la oferta debe ser regional para ser competitiva. Su circuito no solo abarca Trevelin, sino que integra el Paralelo 42 (El Hoyo y Lago Puelo) y los viñedos de la estepa en Paso del Sapo.

“Estamos convencidos de que lo que tenemos aquí es único, tanto por los viñedos como por los paisajes donde están instalados. El desafío es llegar al turista y mostrarle lo que hay, porque todavía somos un secreto para muchos”, señaló Castelli. El guía insistió en que la difusión no debe ser para un solo emprendimiento, sino una campaña conjunta que ponga en valor a todos los productores por igual.

Planificación y profesionalismo

La coordinación del evento estuvo a cargo de Sol Ferrada, quien con 40 años de trayectoria en la zona, es una pieza clave en la conexión de emprendedores. Ferrada destacó que ya se está trabajando en una planificación estratégica para la temporada que iniciará tras el invierno.

“Mi propuesta es trabajar de manera regional. Quizás algunos no sabemos de variedades de uva, pero sabemos trabajar en equipo y mover proyectos”, afirmó Sol. Su rol busca que el prestador turístico tradicional —aquel que ofrece alojamiento o excursiones— entienda el mundo del vino como un aliado indispensable para extender la estadía del visitante.

Un brindis por el futuro

El encuentro cerró con una degustación donde otros productores locales también compartieron sus vinos, reforzando la idea de que la competencia queda de lado frente a la necesidad de instalar a Trevelin como el destino de vinos de clima frío por excelencia en la Argentina.







