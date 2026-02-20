Chubut celebró las finales de sus Juegos Culturales con 170 jóvenes de toda la provincia

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, llevó adelante en la ciudad de Rawson las Finales Provinciales de los Juegos Culturales Chubutenses, con la participación de más de 170 jóvenes de entre 12 y 18 años provenientes de distintos puntos de la provincia, luego de un proceso que comenzó en 2025 con capacitaciones y competencias locales y zonales.

La apertura oficial se realizó días atrás en el Anfiteatro de Playa Unión, en un acto que también incluyó el cierre de los Juegos Comunales Deportivos organizados por Chubut Deportes. Allí se concretó la entrega de premios de las disciplinas deportivas y el recibimiento de las delegaciones culturales, cuyos integrantes se acreditaron y recibieron un kit compuesto por remera, botella térmica, credencial, agua y merienda.

La ceremonia contó con la presentación del ballet Suyay Kalén de Rawson y la presencia del subsecretario de Cultura, Osvaldo Labastié; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el intendente de Rawson, Damián Biss; y el intendente de 28 de Julio, Luka Jones, entre otras autoridades.

Tras el acto, las delegaciones se trasladaron a sus lugares de pernocte ubicados en Rawson, Playa Unión, Trelew y Gaiman, para horas después dar comienzo a las competencias finales en el Centro Cultural Provincial (CCP), donde los participantes exhibieron su talento en danza, teatro, música, fotografía, literatura y artes plásticas, además de participar en espacios recreativos y talleres en la Ludoteca Provincial de la Biblioteca Pública “Bernardo Vacchina”.

Participaron jóvenes representantes de Aldea Beleiro, Lago Blanco, Facundo, Río Mayo, Sarmiento, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Camarones, Cholila, Epuyén, El Maitén, Esquel, Trevelin, Sierra Colorada, Lago Rosario, Carrenleufú, Atilio Viglione, Río Pico, Telsen, Gan Gan, Yala Laubat, Gastre, Lagunita Salada, Aldea Epulef, Paso de Indios, Gobernador Costa, José de San Martín, Los Altares, Dique Florentino Ameghino, Dolavon, Puerto Madryn, Puerto Pirámides, Trelew, Rawson y Gaiman.

Los Juegos Culturales Chubutenses forman parte de una política pública destinada a promover el arte y la cultura entre las juventudes, generando espacios de formación, expresión y participación comunitaria. El programa contempla categorías Sub 15, Sub 18 y Única, e incluye disciplinas individuales como canto solista, solista instrumental, freestyle, fotografía, pintura, dibujo, dibujo digital, cuento, poesía, video minuto, teatro unipersonal, danza extranjera y malambo; y grupales como parejas de danza tradicional y folklórica, conjunto musical y teatro grupal, favoreciendo el intercambio cultural entre jóvenes de toda la provincia.

El subsecretario de Cultura del Chubut, Osvaldo Labastié, destacó el esfuerzo de las delegaciones para llegar a la capital provincial y remarcó el valor social del programa al señalar que el deporte y la cultura “transforman la vida de la gente”. En ese marco, subrayó además que el objetivo de la gestión es recuperar el sentido de pertenencia en cada rincón del territorio y convocó a los participantes a apropiarse del espacio y multiplicarlo.

Ganadores y menciones especiales

En la disciplina Teatro, en unipersonal categoría única el primer puesto fue para Nicolia Vera y Azul Nubia de Sarmiento, con mención especial para Andina Margarita Solís Salazar de Atilio Viglione. En teatro grupal categoría única el primer puesto correspondió a Jerónimo Guzmán Soler, Theodoro Luciani Bochatey, Ciro Catalán y Azul Valentina Cárdenas de Sarmiento.

En Literatura, historieta categoría única tuvo como ganador a Octavio Olguín Escobar de Camarones; en cuento Sub 15 a Ariana Ramírez Solís de Atilio Viglione y en Sub 18 a Luana Federica Vázquez de Lagunita Salada; en poesía Sub 18 el primer lugar fue para Juanita Gortari de Esquel y en Sub 15 para Alex Rojas Roccatto de Puerto Madryn.

En Artes Plásticas, en dibujo Sub 15 ganó Martín Daniel Silva de Trevelin; en pintura Sub 15 Ángeles Russ de Comodoro Rivadavia con mención para Melany Galarza Martínez de Sierra Colorada; en dibujo Sub 18 Rut Ríos de Trevelin con mención para Anna Rosso de El Maitén; en pintura Sub 18 Bianca Mastrodicasa de Gaiman con mención para Martín Cares de Aldea Beleiro; en dibujo digital Sub 18 María Patiño Vidal de Puerto Madryn y en Sub 15 Bianca Prost de Epuyén.

En Fotografía, categoría Sub 18 el primer premio fue para Tiziano Huecha de Chacay Oeste y en Sub 15 para Luna Mansilla de Río Pico.

En Danza, en pareja extranjera Sub 15 resultaron ganadores Martín Moraga, Shannon Brizuela y Mía Brizuela de Río Mayo; en solista extranjera Sub 18 Romina Carriqueo de Río Mayo y en Sub 15 Milena Fernández de Río Pico. A su vez, en malambo en yunta Sub 18 Luana Federica Vázquez y Alexa Torres de Lagunita Salada fueron las ganadoras y en solista Sub 18 Dylan López de Comodoro Rivadavia; en malambo en yunta Sub 15 Eros Ian Peña y Gustavo Luis Huilinao de El Maitén y en solista Sub 15 Valentina Monsalve de Comodoro Rivadavia; en pareja danza estilizada Sub 18 Jazmín Ojeda y Lucía Triviño de Comodoro Rivadavia; en pareja danza tradicional Sub 15 David Zaman Parada y Hernández Ludmila Toledo de Comodoro Rivadavia con mención especial para Eros Ian Peña y Luz Abigail Rojas de El Maitén; en solista estilizada Sub 18 Ximena Noemí Fusiman de Camarones; en pareja tradicional Sub 18 Luna Pintos y Nicolás Ezequiel Barría de Rawson con mención para Malvino Huenchunao y Brenda Guajardo de El Maitén; y en pareja estilizada Sub 15 Gustavo Luis Huilinao y Gabriela Anahí Calfupán de El Maitén.

En Música, en solista instrumental Sub 15 el primer puesto fue para Tahiel Parra Pérez de Trelew y en Sub 18 para Benjamín Talí de Rada Tilly con mención para Amaru Cabrera de Epuyén; en solista vocal Sub 18 ganó Lautaro Yanosky de Puerto Madryn y en Sub 15 Irinia Sandoval de Camarones; y en conjunto musical categoría única el primer lugar correspondió a Bryan Flores de Telsen, Marcos Cual de Chacay Oeste, Ignacio Pilquimán de Lagunita Salada y Mauricio Velázquez de Yala Laubat, con mención especial para Enzo David Pichiñan, Dylan Oviedo y Tiara Castillo de Paso de Indios.