Unidos por la Patria renovó autoridades: Fernando Raposeiras preside el bloque

Tras dos años de gestión de Silvana Sánchez Albornoz, el bloque de concejales de Unidos por la Patria renovó sus autoridades. Fernando Raposeiras es el nuevo presidente de la bancada y, al asumir, marcó una postura firme respecto a la relación con el Ejecutivo Municipal y el funcionamiento del Concejo Deliberante.

Continuidad y cambios en las comisiones

Raposeiras comenzó destacando la labor de su predecesora: “Después de dos años de que Silvana fuera presidenta y haya llevado la gestión de una manera más que meritoria, me toca a mí; espero estar a la altura”.

El cambio de autoridades también implicó un enroque en las comisiones de trabajo: mientras Raposeiras integraba la Comisión de Obras Públicas y Sánchez Albornoz la de Hacienda, ahora las funciones se invertirán para dar continuidad a los lineamientos consensuados por el bloque.

Críticas a la agenda legislativa y falta de diálogo

El nuevo jefe de bloque fue categórico al analizar qué temas llegan al recinto: “Lo que no llega es la realidad de la gente. Los temas que llegan son los de interés del Ejecutivo”. Además, denunció una barrera comunicacional con el oficialismo:



“Lo que no hay es un diálogo político de parte del oficialismo con los bloques minoritarios. En cuestiones como el Parque Industrial, donde necesitan un voto de la minoría para avanzar, en vez de buscar diálogo, lo único que hacen es presión”.

El conflicto por el Parque Industrial

Uno de los puntos más tensos de sus declaraciones fue la situación del Parque Industrial. Raposeiras desmintió que la oposición esté frenando el desarrollo de la ciudad y atribuyó las demoras a fallas administrativas de la propia intendencia.

“Lo que lo frena son errores propios del Ejecutivo. Es más fácil presionar a la oposición diciendo que ponemos 'palos en la rueda' que asumir sus propios errores y hacerse cargo frente a los interesados en esos lotes”, disparó el concejal.

Explicó que el bloque acompañó la ordenanza el año pasado, pero que actualmente están en la etapa de evaluar si las empresas candidatas cumplen con los requisitos legales:

Evaluación técnica: "Estamos viendo que cumplan con el marco regulatorio que el propio Ejecutivo dictó".

Rechazo a las presiones: “Meten el discurso del trabajo, cosa que es un golpe muy bajo. Todos queremos que Esquel crezca y que se instalen empresas, pero no somos nosotros quienes se equivocaron”.

Finalmente, Raposeiras instó al Ejecutivo a dejar de "trasladar el fardo" a la oposición y a subsanar los errores cometidos en el proceso de adjudicación para poder avanzar de manera transparente.