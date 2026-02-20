19°
29°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 20 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
20 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel está de festejo: llega la Noche de las Librerías

Hoy, de 18 a 22, la calle 25 de Mayo será escenario de stands, lecturas, música y un conversatorio con autores locales en el marco de los 120 años de Esquel.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco del 120° aniversario de Esquel, este viernes 20 de febrero se realizará la “Noche de las Librerías”, una propuesta cultural que tendrá lugar de 18 a 22 horas sobre la calle 25 de Mayo, entre Rivadavia y 9 de Julio, donde habrá corte de tránsito para dar espacio a las actividades.

 

La directora de Cultura municipal, Cecilia Antón, presentó el evento y destacó que la iniciativa girará en torno a la literatura local, remarcando que la propuesta busca generar un espacio de encuentro en torno al libro.

 

Por su parte, Camila Olivera, propietaria de una librería de la ciudad, explicó que la idea retoma una experiencia que nació en Buenos Aires y que desde hace años convoca a lectores en distintas ciudades. En Esquel, la intención es visibilizar la “bibliodiversidad” local y sacar el libro de su espacio habitual para llevarlo a la calle, en un horario poco convencional. “La calle nos parece un lugar muy simbólico. Es donde nuestros niños pueden jugar, donde nos encontramos los vecinos, donde defendemos el agua y donde nos manifestamos. Nos parece que es un lugar donde el libro tiene que estar”, señaló.

 

Durante la jornada, las librerías locales instalarán stands (Chiquitín Libros y Macayo, que además mantendrá su local abierto) y habrá también espacios de comercialización. Participarán bibliotecas como la Biblioteca Pública Municipal, la Biblioteca Casa de Galicia y la Biblioteca Popular Tolkeyén, algunas con propuestas de canje y venta “a la gorra”.

 

La coordinadora de la Biblioteca Municipal, María Jesús Ochoa, adelantó que el espacio contará con un “living literario” dedicado a la producción esquelense, difundiendo tanto a autores históricos como contemporáneos. Además, se realizará un taller de taumatropos —un juguete óptico para niños— con materiales incluidos, pensado para disfrutar en familia.

 

Uno de los momentos destacados será un conversatorio con escritores locales sobre la literatura en Esquel a lo largo de sus 120 años. Antón explicó que la propuesta apunta a generar un diálogo abierto entre autores y vecinos interesados en el libro y la escritura.

 

La programación incluirá también un espacio de lectura para las infancias, con narraciones a cargo de Pía Fondeville; un escenario musical con presentaciones de Puentes Amarillos y Mariano Godoy; y “A viva voz”, un micrófono abierto para poesía participativa, donde quienes lo deseen podrán compartir sus textos.

 

La actividad será libre y gratuita y está pensada para toda la familia. Desde la organización invitaron a vecinos, lectores y escritores a sumarse a esta celebración del libro y la literatura local en el espacio público.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente, telegrama y juicio millonario: El caso que sacude a una empresa de la Comarca Andina
2
 Extraño avistamiento: un Cóndor Real fue captado por el lente de Jorge Serra
3
 Alerta por foco de incendio en zona sur del Parque Nacional Los Alerces
4
 Jorge Oriola: “Estamos volviendo a una explotación laboral del siglo XIX”
5
 Marcela Beatove presenta un nuevo curso de PNL: “Vivir tiene que ser algo fácil”
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Síndrome Urémico Hemolítico: fortalecen los controles
5
 Dos trevelinenes, reconocidos en los Juegos Culturales Provinciales
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -