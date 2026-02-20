Esquel está de festejo: llega la Noche de las Librerías

En el marco del 120° aniversario de Esquel, este viernes 20 de febrero se realizará la “Noche de las Librerías”, una propuesta cultural que tendrá lugar de 18 a 22 horas sobre la calle 25 de Mayo, entre Rivadavia y 9 de Julio, donde habrá corte de tránsito para dar espacio a las actividades.

La directora de Cultura municipal, Cecilia Antón, presentó el evento y destacó que la iniciativa girará en torno a la literatura local, remarcando que la propuesta busca generar un espacio de encuentro en torno al libro.

Por su parte, Camila Olivera, propietaria de una librería de la ciudad, explicó que la idea retoma una experiencia que nació en Buenos Aires y que desde hace años convoca a lectores en distintas ciudades. En Esquel, la intención es visibilizar la “bibliodiversidad” local y sacar el libro de su espacio habitual para llevarlo a la calle, en un horario poco convencional. “La calle nos parece un lugar muy simbólico. Es donde nuestros niños pueden jugar, donde nos encontramos los vecinos, donde defendemos el agua y donde nos manifestamos. Nos parece que es un lugar donde el libro tiene que estar”, señaló.

Durante la jornada, las librerías locales instalarán stands (Chiquitín Libros y Macayo, que además mantendrá su local abierto) y habrá también espacios de comercialización. Participarán bibliotecas como la Biblioteca Pública Municipal, la Biblioteca Casa de Galicia y la Biblioteca Popular Tolkeyén, algunas con propuestas de canje y venta “a la gorra”.

La coordinadora de la Biblioteca Municipal, María Jesús Ochoa, adelantó que el espacio contará con un “living literario” dedicado a la producción esquelense, difundiendo tanto a autores históricos como contemporáneos. Además, se realizará un taller de taumatropos —un juguete óptico para niños— con materiales incluidos, pensado para disfrutar en familia.

Uno de los momentos destacados será un conversatorio con escritores locales sobre la literatura en Esquel a lo largo de sus 120 años. Antón explicó que la propuesta apunta a generar un diálogo abierto entre autores y vecinos interesados en el libro y la escritura.

La programación incluirá también un espacio de lectura para las infancias, con narraciones a cargo de Pía Fondeville; un escenario musical con presentaciones de Puentes Amarillos y Mariano Godoy; y “A viva voz”, un micrófono abierto para poesía participativa, donde quienes lo deseen podrán compartir sus textos.

La actividad será libre y gratuita y está pensada para toda la familia. Desde la organización invitaron a vecinos, lectores y escritores a sumarse a esta celebración del libro y la literatura local en el espacio público.

