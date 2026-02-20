Diputados aprobó la reforma laboral y el proyecto vuelve al Senado

En una sesión marcada por la tensión política y paridad técnica, la Cámara de Diputados aprobó este viernes la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Con 135 votos afirmativos, el oficialismo logró el respaldo de bloques aliados y sectores provinciales, aunque debió ceder en puntos clave para asegurar la votación. El proyecto regresa ahora al Senado para su sanción definitiva, con el objetivo de convertirse en ley antes del 1° de marzo.

Tensión por el quórum y apoyo político

El debate inició pasadas las 14 horas, luego de que el oficialismo lograra reunir 130 legisladores para habilitar la sesión, apenas uno por encima del mínimo requerido. La estrategia de Unión por la Patria de no dar quórum fue neutralizada por el aporte de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y diputados que responden a gobernadores de provincias como Misiones, Salta, Tucumán y Santa Cruz.

Desde los palcos del recinto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, siguieron de cerca la votación.

El "sacrificio" del Artículo 44

La llave para destrabar la aprobación fue la eliminación del artículo 44, que regulaba las licencias por enfermedad o accidentes no laborales. Este punto proponía reducir el pago al 50% o 75% del salario según el caso, lo que generó un fuerte rechazo incluso en sectores aliados. Al retirar este artículo, el Gobierno logró consolidar el consenso necesario para avanzar con el resto del paquete reformista.



"Esta ley daña a los argentinos. Es un nuevo capricho del FMI", sentenció Máximo Kirchner durante el rechazo del bloque peronista. En contrapartida, desde el

radicalismo, Diógenes González defendió la medida argumentando que responde a un pedido de las PyMEs, generadoras del 70% del empleo privado.



Claves de la nueva normativa

De ser ratificada por el Senado, la reforma introducirá cambios estructurales en el mercado de trabajo:

Indemnizaciones: Se mantiene el esquema de un mes por año de servicio, pero se excluyen del cálculo conceptos no mensuales y se establecen nuevos topes.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea un fondo financiado con aportes patronales (1% para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs).

Convenios Colectivos: Se dará prioridad a los acuerdos por empresa o región sobre los sectoriales, eliminando la ultraactividad.

Servicios Esenciales: Se amplía el listado de actividades que deberán garantizar un 75% de prestación mínima durante huelgas.

Nuevas Figuras: Se incorpora el sistema de banco de horas (máximo 12 horas por jornada) y la categoría de repartidor independiente para plataformas digitales.

Próximos pasos

El oficialismo apuesta a una sanción relámpago en la Cámara Alta. La intención del presidente Javier Milei es inaugurar las sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo con la ley ya promulgada, como un gesto de fortaleza política ante la Asamblea Legislativa.