21 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

"Armándote": La Cuática trae una noche de impro y humor sobre el amor al Melipal

Este sábado 21 de febrero, Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno presentan un show dedicado a los "volantazos" de la vida sentimental. Con promos para docentes y entradas anticipadas disponibles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El grupo de teatro La Cuática regresa a las tablas este sábado 21 de febrero con una propuesta que promete transformar las desventuras sentimentales en pura comedia. Bajo el título "Armándote" (Impro y humor sobre los volantazos del amor), la función tendrá lugar a las 21:00 hs en las instalaciones del C. C. E. Melipal, ubicado en la intersección de Av. Alvear y Av. Fontana.

 

Catarsis colectiva sobre el amor y el desamor

 

La premisa de la obra parte de una idea clara: el mes del amor aún no ha terminado. Desde la producción señalan que "los pedazos y reconstrucciones son parte del amor, del desamor y de la vida". Por ello, invitan al público a ser parte activa del show compartiendo sus propias vivencias de citas, encuentros casuales o experiencias en aplicaciones como Tinder, para convertirlas, mediante la técnica de la improvisación, en un ejercicio de catarsis y risas.

 

El elenco está integrado por los actores Lucía Pérez Marrero y Diego J. Recagno, quienes estarán a cargo de dar vida a las historias propuestas por los asistentes en tiempo real. La producción general corre por cuenta de Eluned Lloyd Patalagoyti.

 

Entradas y promociones especiales

 

En el marco de su cuarto año de actividad fomentando la cultura y el teatro en la Patagonia, La Cuática ha dispuesto diversas opciones de precios y beneficios para el público:

 

  • Anticipadas: 1 entrada por $15.000 o 2 entradas por $28.000.

     

  • En puerta: $18.000.

     

  • Promo Docente: Aprovechando el mes de la vuelta a clases, se ofrece un beneficio de 2x1 para docentes.

     

Los interesados en adquirir sus pases pueden comunicarse vía WhatsApp al 2945 334939 o realizar el pago mediante el alias la.cuatica.

 

Este evento se suma a la cartelera de verano de la ciudad, reafirmando el crecimiento del género de la improvisación en la región y ofreciendo un espacio de encuentro y diversión para cerrar el mes de febrero.

 

T.B

 

