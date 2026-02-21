30°
21 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Comodoro Rivadavia: Detenido tras una persecución por los techos y el robo a una vivienda

Un hombre de 32 años fue aprehendido en la madrugada de este sábado luego de que vecinos denunciaran su presencia sobre los techos. Llevaba una mochila, una notebook de Boca Jrs y herramientas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un operativo certero de la Comisaría Seccional Séptima, dependiente de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia, culminó esta madrugada con la detención de un hombre de 32 años vinculado a un robo en una vivienda del barrio Máximo Abásolo.

 

El reporte vecinal y la intervención

 

El hecho se originó alrededor de las 04:30 horas, cuando el Centro de Monitoreo alertó al personal policial sobre la presencia de un individuo que caminaba sobre los techos de las viviendas en dicho sector. Al arribar el personal policial, los vecinos aportaron detalles clave sobre las características físicas y la vestimenta del sospechoso.

 

En medio de las recorridas por el área, los uniformados observaron que un sujeto, cuyas características coincidían con las proporcionadas por los testigos, egresaba de una vivienda ubicada sobre la calle Ricardo Balvín. Ante esta situación, se procedió a su inmediata demora preventiva.

 

Constatación del ilícito

 

Durante la inspección del lugar, los efectivos constataron que en la vivienda lindante se encontraba una ventana forzada y completamente abierta, lugar por el cual se presume que el sujeto habría ingresado para cometer el delito.

 

Poco después, se hizo presente la propietaria del inmueble, quien pudo confirmar que los elementos que el demorado llevaba consigo eran de su propiedad. Tras la verificación, se formalizó la detención de Guillermo Ezequiel C., de 32 años, quien quedó a disposición de las autoridades competentes.

 

Elementos recuperados

 

El personal policial logró recuperar la totalidad de los objetos que habían sido sustraídos del domicilio:

 

  • (01) Mochila camuflada con prendas de vestir en su interior.

     

  • (01) Bolso color negro con indumentaria.

     

  • (01) Caja de herramientas marca GardenPlus GP.

     

  • (01) Notebook con tapa personalizada de Boca Jrs y su cargador.

     

  • (01) Tablet de color blanca.

     

La rápida respuesta policial y la colaboración de los vecinos fueron fundamentales para frustrar el escape del autor y restituir los bienes a la damnificada.

 

T.B

 

