Movilizan brigadistas por un foco ígneo en cercanías de Los Alerces

Un operativo nocturno se desplegó en las últimas horas tras detectarse un incendio en el sector de Laguna Larga, en jurisdicción de la provincia, muy cerca del límite sudeste del Parque Nacional Los Alerces.

Las tareas de combate se concentraron hasta aproximadamente las 4 de la madrugada, con trabajos intensivos para enfriar la zona afectada y reducir el riesgo de reactivaciones.

Si bien el foco no se encuentra dentro del área protegida, la proximidad con el parque nacional encendió las alertas. Por ese motivo se dispuso el envío de guardaparques y brigadistas especializados para intervenir en el lugar y evitar mayores complicaciones.

R.G.