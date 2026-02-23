22°
Lunes 23 de Febrero de 2026
23 de Febrero de 2026
sociedad
Por Redacción Red43

Movilizan brigadistas por un foco ígneo en cercanías de Los Alerces

El incendio se originó en Laguna Larga, en territorio provincial y próximo al Parque Nacional Los Alerces. Aún se desconocen las causas que dieron inicio al fuego.
Por Redacción Red43

Un operativo nocturno se desplegó en las últimas horas tras detectarse un incendio en el sector de Laguna Larga, en jurisdicción de la provincia, muy cerca del límite sudeste del Parque Nacional Los Alerces.

 

Las tareas de combate se concentraron hasta aproximadamente las 4 de la madrugada, con trabajos intensivos para enfriar la zona afectada y reducir el riesgo de reactivaciones. 

 

Si bien el foco no se encuentra dentro del área protegida, la proximidad con el parque nacional encendió las alertas. Por ese motivo se dispuso el envío de guardaparques y brigadistas especializados para intervenir en el lugar y evitar mayores complicaciones. 

 

 

R.G.

 

