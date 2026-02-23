Con edificio remodelado, comenzó el ciclo lectivo en la Escuela n°54

El Intendente Matías Taccetta estuvo presente en el comienzo del ciclo lectivo de la Escuela N° 54, uno de los establecimientos educativos más antiguos de la ciudad, el cual se encuentra con importantes remodelaciones de la mano del gobierno provincial.



En dicho espacio, hoy lunes, el mandatario dio: “un agradecimiento tanto al gobernador como al ministro de Educación y al secretario de Infraestructuras por escucharnos, por entender la necesidad de cada uno de los establecimientos”.

Con el recambio total del techo, en el edificio que cumplió ya 95 años, además de obras complementarias en una cocina nueva, la refacción integral de sanitarios, baños diferenciados para estudiantes y un baño accesible, además de trabajos de pintura y mejoras estructurales.



Esta no fue la única escuela esquelense en ser refaccionada: “No solamente se trabajó acá, también en la Politécnica, en la 502, son más de 200 millones de pesos invertidos en este establecimiento. En la Politécnica que hay un problema con el gas, se cambiaron todas las calderas, cuatro calderas se han comprado. Un trabajo también que se hizo en apenas dos meses”.



Los plazos y las necesidades de la comunidad: “La Escuela 502 fueron ocho meses de trabajo, una escuela de las más antiguas de la ciudad que necesitaba una inversión importante y es por eso que nos han escuchado desde la provincia y, bueno, ya han invertido los fondos necesarios, que es algo tan importante como es la educación para nosotros. Sí, el mantenimiento es simple, de mes a mes, lo llevamos a cabo nosotros con una cuadrilla, en contacto directo con cada uno de los directores, a medida que van pidiendo alguna cuestión para solucionar, estamos presentes”.



SL

