22°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 23 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
23 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Con edificio remodelado, comenzó el ciclo lectivo en la Escuela n°54

El intendente Matías Taccetta estuvo presente en la institución educativa, y explicó las obras llevadas a cabo con el apoyo del gobierno provincial.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Intendente Matías Taccetta estuvo presente en el comienzo del ciclo lectivo de la Escuela N° 54, uno de los establecimientos educativos más antiguos de la ciudad, el cual se encuentra con importantes remodelaciones de la mano del gobierno provincial.

 


En dicho espacio, hoy lunes, el mandatario dio: “un agradecimiento tanto al gobernador como al ministro de Educación y al secretario de Infraestructuras por escucharnos, por entender la necesidad de cada uno de los establecimientos”.

 

Con el recambio total del techo, en el edificio que cumplió ya 95 años, además de obras complementarias en una cocina nueva, la refacción integral de sanitarios, baños diferenciados para estudiantes y un baño accesible, además de trabajos de pintura y mejoras estructurales.

 


Esta no fue la única escuela esquelense en ser refaccionada: “No solamente se trabajó acá, también en la Politécnica, en la 502, son más de 200 millones de pesos invertidos en este establecimiento. En la Politécnica que hay un problema con el gas, se cambiaron todas las calderas, cuatro calderas se han comprado. Un trabajo también que se hizo en apenas dos meses”.

 


Los plazos y las necesidades de la comunidad: “La Escuela 502 fueron ocho meses de trabajo, una escuela de las más antiguas de la ciudad que necesitaba una inversión importante y es por eso que nos han escuchado desde la provincia y, bueno, ya han invertido los fondos necesarios, que es algo tan importante como es la educación para nosotros. Sí, el mantenimiento es simple, de mes a mes, lo llevamos a cabo nosotros con una cuadrilla, en contacto directo con cada uno de los directores, a medida que van pidiendo alguna cuestión para solucionar, estamos presentes”.

 


SL
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Apareció sano y salvo el hombre de 38 años que era buscado en Esquel
2
 Futuras guardaparques fortalecen el equipo técnico de turismo en Trevelin
3
 Hizo historia en la Justicia de Chubut: Quién es la primera conductora oficial del MPF
4
 Histórica titularización docente en el Nivel Secundario de Chubut tras 20 años
5
 Cuesta Arriba: el proyecto vitivinícola que nació de la amistad y apuesta por la identidad de Trevelin
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -