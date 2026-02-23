22°
Lunes 23 de Febrero de 2026
Taccetta habló sobre el bloqueo en el Área Operativa de Esquel

El intendente confirmó que se presentó una denuncia para garantizar el funcionamiento del sector y señaló que el reclamo se vincula a cuestiones administrativas de la cooperativa.
La mañana del lunes comenzó con cortes en los portones de ingreso a la planta de servicios de la Municipalidad de Esquel. Ante la protesta de la Cooperativa 7 de Noviembre, el intendente Matías Taccetta se refirió al conflicto. 

 

“He hablado con la gente que está tomando esta medida. Es una cooperativa que había sido contratada hace 3 o 4 años por el municipio. Tenía un problema de papeles en cuanto a documentación. No se le podía pagar hasta tanto solucione el problema con AFIP, con ARCA”, señaló.

 

En relación con el bloqueo de los portones de ingreso y salida del Área Operativa, confirmó que el municipio presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. “Hemos presentado una denuncia al Ministerio Público Fiscal para que permitan a los empleados municipales y a los camiones salir del área operativa”, expresó.

 

Taccetta agregó que la cooperativa fue contratada bajo esa figura jurídica y que los inconvenientes administrativos deben ser resueltos por la propia entidad. “Al tener un problema de índole impositiva lo tienen que solucionar ellos, se lo dije en varias oportunidades”, sostuvo.

 

Por último, indicó que, tras la denuncia, corresponde la intervención de las autoridades competentes para restablecer el normal funcionamiento del sector. "No negociamos con gente que está fuera de la ley", concluyó. 

 

 

R.G.

 

 

