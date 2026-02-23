Emi Duflós hace su última presentación del verano junto a Good Fellas

Good Fellas & Emi Duflós comparten en Rider BeerHouse su último show del verano.

El viernes 27 de febrero a las 22 hs, la música vuelve a encender la noche de Esquel con una presentación especial de Good Fellas junto a Emi Duflós en Rider BeerHouse (25 de Mayo 478).

El show tendrá un condimento único: será la última presentación de Emi Duflós en Esquel durante este verano, ya que el sábado 28 regresa a Buenos Aires para continuar con sus estudios universitarios. Una despedida cargada de emoción, música y complicidad sobre el escenario.

Good Fellas, con su impronta entre el blues, el rock, el rockabilly y el folk, se une a la fuerza y frescura de Emi para ofrecer una noche especial, cercana y auténtica, celebrando el camino compartido y el disfrute del presente.

Una oportunidad única para ver y escuchar a Emi Duflós junto a Good Fellas, en un show íntimo, intenso y lleno de groove, ideal para despedir el verano como se merece: con buena música, amigos y cerveza fría.

SL