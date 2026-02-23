22°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 23 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 espectaculos #Esquel
23 de Febrero de 2026
espectaculos |
Por Redacción Red43

Emi Duflós hace su última presentación del verano junto a Good Fellas

El viernes 27 de febrero en Rider, una noche única para disfrutar del blues y rockabilly gestado en nuestra ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Good Fellas & Emi Duflós comparten en Rider BeerHouse su último show del verano.

 

El viernes 27 de febrero a las 22 hs, la música vuelve a encender la noche de Esquel con una presentación especial de Good Fellas junto a Emi Duflós en Rider BeerHouse (25 de Mayo 478).

 

El show tendrá un condimento único: será la última presentación de Emi Duflós en Esquel durante este verano, ya que el sábado 28 regresa a Buenos Aires para continuar con sus estudios universitarios. Una despedida cargada de emoción, música y complicidad sobre el escenario.

 

Good Fellas, con su impronta entre el blues, el rock, el rockabilly y el folk, se une a la fuerza y frescura de Emi para ofrecer una noche especial, cercana y auténtica, celebrando el camino compartido y el disfrute del presente.

 

Una oportunidad única para ver y escuchar a Emi Duflós junto a Good Fellas, en un show íntimo, intenso y lleno de groove, ideal para despedir el verano como se merece: con buena música, amigos y cerveza fría.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Apareció sano y salvo el hombre de 38 años que era buscado en Esquel
2
 Futuras guardaparques fortalecen el equipo técnico de turismo en Trevelin
3
 Hizo historia en la Justicia de Chubut: Quién es la primera conductora oficial del MPF
4
 Histórica titularización docente en el Nivel Secundario de Chubut tras 20 años
5
 Cuesta Arriba: el proyecto vitivinícola que nació de la amistad y apuesta por la identidad de Trevelin
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -