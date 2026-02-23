Accidente en Ruta 40: Choque con daños materiales y sin heridos

Un accidente de tránsito se registró el viernes alrededor de las 19:45 en el ingreso a El Bolsón, sobre la Ruta 40 Sur a la altura de O’Higgins. El hecho fue informado por Bomberos Voluntarios.

Según detallaron desde el cuartel, se recibió el aviso que daba cuenta del accidente en esa zona. Al lugar acudió personal policial y la Agencia de Seguridad Vial para asistir en la situación y ordenar el tránsito.

De acuerdo a la información oficial, el accidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas heridas.

O.P.