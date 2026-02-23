22°
Lunes 23 de Febrero de 2026
Sabores intensos y paisajes únicos: comienza la cosecha de azafrán en Trevelin

La temporada se extenderá desde Semana Santa hasta el 15 de mayo de 2026 en el emprendimiento Azafrán Trevelin - Ruta 17, con experiencias gastronómicas, arte, música y actividades al aire libre en plena naturaleza patagónica.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con el cierre de la siembra comienza la cuenta regresiva para una nueva temporada de cosecha de azafrán en Trevelin. Desde Semana Santa y hasta el 15 de mayo de 2026, el establecimiento abrirá sus puertas para que vecinos y visitantes puedan sumergirse en el universo de esta flor única.

 

La propuesta invita a vivir una experiencia gourmet basada en el azafrán, combinando sabores, aromas y paisajes. Entre las actividades destacadas se encuentra una cena especial con cata y degustación de Gin de Azafrán Saffron Golden, guiada por la sommelier Patricia A.

 

El itinerario también incluye exposiciones de pintura y arte en vivo, caminatas y trekking nocturnos para contemplar el cielo patagónico, además de talleres de flores y té chai con diseño de arreglos florales y degustación de pastelería artesanal elaborada con azafrán.

 

La música en vivo formará parte del ambiente, con una puesta acorde al entorno natural y respetuosa del paisaje que rodea el predio.

 

Quienes deseen participar pueden realizar reservas o solicitar información a través de WhatsApp al +54 9 2945 558349, en Instagram en @AzafránTrevelin o mediante la web oficial del emprendimiento.

 

 

R.G.

 

