Sabores intensos y paisajes únicos: comienza la cosecha de azafrán en Trevelin

Con el cierre de la siembra comienza la cuenta regresiva para una nueva temporada de cosecha de azafrán en Trevelin. Desde Semana Santa y hasta el 15 de mayo de 2026, el establecimiento abrirá sus puertas para que vecinos y visitantes puedan sumergirse en el universo de esta flor única.

La propuesta invita a vivir una experiencia gourmet basada en el azafrán, combinando sabores, aromas y paisajes. Entre las actividades destacadas se encuentra una cena especial con cata y degustación de Gin de Azafrán Saffron Golden, guiada por la sommelier Patricia A.

El itinerario también incluye exposiciones de pintura y arte en vivo, caminatas y trekking nocturnos para contemplar el cielo patagónico, además de talleres de flores y té chai con diseño de arreglos florales y degustación de pastelería artesanal elaborada con azafrán.

La música en vivo formará parte del ambiente, con una puesta acorde al entorno natural y respetuosa del paisaje que rodea el predio.

Quienes deseen participar pueden realizar reservas o solicitar información a través de WhatsApp al +54 9 2945 558349, en Instagram en @AzafránTrevelin o mediante la web oficial del emprendimiento.

R.G.