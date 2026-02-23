Concreción de obras y apertura de nuevos proyectos en el aniversario de Esquel

Comienzan los festejos formales de la ciudad en su 120° aniversario, y el intendente Matías Taccetta anticipó las obras que se presentarán en esta conmemoración.



El día martes 24 de febrero, todo comienza a las 8 de la mañana “con el izamiento de banderas y a las 11 de la mañana es el acto oficial y el desfile”.



Por la tarde se presentan nuevos avances en el nuevo natatorio: “Ya hemos terminado la obra de ingreso independiente a la Universidad del Chubut”.



A las 17 horas, será la presentación de los nuevos juegos en la Plaza del Cielo: “Y a las 21 horas vamos a estar inaugurando la iluminación del Skate Park, una obra pedida por muchos jóvenes de nuestra ciudad. Y bueno, es una alegría poder hacerla y poder estar ahí con ellos”.



La diversidad de áreas y zonas atendidas en este comienzo de año: “Creo que la Plaza del Cielo es el ejemplo, el natatorio es el ejemplo”, remarcó el intendente, pero también señaló que el trabajo por el gas de Valle Chico: “lamentablemente no llegamos a 25 de febrero a conectar la primera boca. Seguramente va a ser dentro de unas semanas, pero es una obra que avanzó y mucho. En parte con fondos municipales, otra parte con fondos provinciales y es la manera de trabajar”.



Las obras que se vienen, también serán presentadas en este aniversario: “Vamos a tener anuncios y apertura de sobres el día 24. La compra de una moto alineadora. Después de muchísimos años el Municipio va a adquirir una motoniveladora con fondos propios”.



SL

