22°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 23 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
23 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Concreción de obras y apertura de nuevos proyectos en el aniversario de Esquel

El intendente Matías Taccetta explicó la grilla de actividades, presentaciones y nuevos proyectos que comienzan mañana martes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Comienzan los festejos formales de la ciudad en su 120° aniversario, y el intendente Matías Taccetta anticipó las obras que se presentarán en esta conmemoración.

 


El día martes 24 de febrero, todo comienza a las 8 de la mañana “con el izamiento de banderas y a las 11 de la mañana es el acto oficial y el desfile”.

 


Por la tarde se presentan nuevos avances en el nuevo natatorio: “Ya hemos terminado la obra de ingreso independiente a la Universidad del Chubut”.

 


 A las 17 horas, será la presentación de los nuevos juegos en la Plaza del Cielo: “Y a las 21 horas vamos a estar inaugurando la iluminación del Skate Park, una obra pedida por muchos jóvenes de nuestra ciudad. Y bueno, es una alegría poder hacerla y poder estar ahí con ellos”. 

 


La diversidad de áreas y zonas atendidas en este comienzo de año: “Creo que la Plaza del Cielo es el ejemplo, el natatorio es el ejemplo”, remarcó el intendente, pero también señaló que el trabajo por el gas de Valle Chico: “lamentablemente no llegamos a 25 de febrero a conectar la primera boca. Seguramente va a ser dentro de unas semanas, pero es una obra que avanzó y mucho. En parte con fondos municipales, otra parte con fondos provinciales y es la manera de trabajar”.

 


Las obras que se vienen, también serán presentadas en este aniversario: “Vamos a tener anuncios y apertura de sobres el día 24. La compra de una moto alineadora. Después de muchísimos años el Municipio va a adquirir una motoniveladora con fondos propios”.

 


SL
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Apareció sano y salvo el hombre de 38 años que era buscado en Esquel
2
 Futuras guardaparques fortalecen el equipo técnico de turismo en Trevelin
3
 Hizo historia en la Justicia de Chubut: Quién es la primera conductora oficial del MPF
4
 Histórica titularización docente en el Nivel Secundario de Chubut tras 20 años
5
 Cuesta Arriba: el proyecto vitivinícola que nació de la amistad y apuesta por la identidad de Trevelin
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -