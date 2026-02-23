Nuevo foco de incendio en Laguna Larga es atendido por las autoridades del PNLA

El Parque Nacional Los Alerces informa la actividad de incendios y turística actualizada al día de hoy, lunes 23 de febrero.

El movimiento de visitantes durante el fin de semana con un promedio del 75% de ocupación en los servicios turísticos Villa Futalaufquen. Durante el fin de semana se registró un importante ingreso de visitantes a las áreas de uso público de las zonas Norte, Centro y Sur con un total de 2.500 registrados en las portadas de acceso; en tanto que los operativos para suprimir los focos de calor activos en los tres incendios, continúan focalizados en las tareas de supresión en sectores remotos con el apoyo de medios aéreos y maquinaria vial.

Actividades y Restricciones

- Continúan habilitadas todas las actividades de navegación recreativa en el Lago Futalaufquen.

- Para el Rio Arrayanes y Rio Rivadavia se permite el uso de embarcaciones sin motor.

- En el caso del Embalse Amutui Quimey, por operación intermitente de medios aéreos no se permiten los usos náuticos ni las actividades que impliquen presencia de personas en el espejo de agua.

- Las sendas habilitadas de Zona Centro se abren a primera hora.

- Las condiciones de uso general y eventual registro para el sendero al Cerro Dedal y sendero El Portezuelo se realiza por medio del registro digital en el siguiente ENLACE.

- Para realizar la senda hacia el Lago Krügger es necesario registrarse en el Centro de Visitantes de Villa Futalaufquen.

- Los senderos de la zona afectada por el incendio y el sector de la Pasarela del Rio Arrayanes continúan cerrados preventivamente.

Seguridad Vial

- Dada la especial circunstancia de uso compartido por parte de vehículos particulares y móviles de emergencia, tanto en la Ruta 71 como en la Ruta 259, desde el Comando Operativo se solicita especial atención a los visitantes para que respeten los límites de velocidad máxima, y mantengan el tránsito vehicular en situación de alerta.

El incendio forestal denominado La Tapera, localizado en el límite Sur del Parque Nacional Los Alerces (PNLA), fue categorizado como CONTENIDO.

- En la zona de Laguna Larga fue detectado a las 22:00 horas un nuevo foco activo en un lugar de difícil acceso.

- Se continúa monitoreando las condiciones meteorológicas y del terreno en cada área de trabajo.

Recomendaciones

- En un contexto de riesgo crítico de incendios a nivel regional, se solicita a la comunidad que se mantenga informada a través de los canales oficiales.

- Se recuerda que la velocidad máxima en los caminos internos del Parque Nacional es de 40 kilómetros por hora.

- Los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso en todos los trazados viales.