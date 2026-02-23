CFP 657 en El Hoyo: Cursos y carreras con salida laboral para 2026

La Municipalidad de El Hoyo difundió la oferta formativa 2026 del CFP 657, con una amplia propuesta de capacitaciones orientadas a la inserción laboral y al fortalecimiento de oficios en la localidad y la Comarca Andina.
Las inscripciones se encuentran abiertas desde el 23 de febrero y las propuestas incluyen trayectos anuales y cuatrimestrales en distintas sedes de El Hoyo.
Qué cursos ofrece el CFP 657 en 2026
La oferta formativa abarca áreas técnicas, servicios, turismo y formación sociocomunitaria. Entre las opciones disponibles se encuentran:
-
Auxiliar herrero / herrero básico (ESC 7727, anual, martes y miércoles de 18:30 a 22:30)
-
Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias / montador electricista domiciliario (ESC 7727, anual, martes y jueves de 18:30 a 22:30)
-
Operador Sociocomunitario (Casa de la Cultura, anual, martes y jueves de 14:00 a 18:00)
-
Carpintero básico (ESC 7727, anual, lunes y jueves de 18:30 a 22:30)
-
Portugués para atención al turista (Salón de Turismo, anual, martes y jueves de 14:00 a 18:00)
-
Manicura (Casa de la Cultura, cuatrimestral, lunes y miércoles de 9:00 a 13:00)
-
Camarera de hotel (Camping Municipal, cuatrimestral, martes y jueves de 14:00 a 18:00)
-
Capacitación laboral en introducción a gestión de riesgos y primeros socorros en ambientes agrestes (Salón de Turismo, duración de dos meses, miércoles de 18:00 a 20:00 y sábados de 9:00 a 14:00)
-
Estampador en serigrafía (Casa de la Cultura, cuatrimestral, lunes y miércoles de 9:00 a 13:00)
Las propuestas están pensadas para jóvenes y adultos que busquen adquirir herramientas prácticas con rápida salida laboral o fortalecer emprendimientos propios.
Formación técnica y oportunidades en la Comarca Andina
El CFP 657 se consolida como un espacio de formación profesional en El Hoyo, articulando con diferentes instituciones y sedes como la Escuela 7727, la Casa de la Cultura, el Salón de Turismo y el Camping Municipal.
La diversidad de horarios (con opciones en turno mañana y vespertino) permite que personas que trabajan puedan acceder a una capacitación formal.
Inscripciones y consultas
Las inscripciones están abiertas desde el 23 de febrero. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse por correo electrónico a cfp657@cfp657.edu.ar o vía WhatsApp al 2944555444, en el horario de 12 a 22 hs.
O.P.