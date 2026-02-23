23°
23° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 23 de Febrero de 2026
RED43 comarca-andina CFP 657El Hoyo
23 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

CFP 657 en El Hoyo: Cursos y carreras con salida laboral para 2026

La Municipalidad de El Hoyo difundió la oferta formativa 2026 del CFP 657, con cursos anuales y cuatrimestrales en oficios, turismo y servicios. Inscripciones abiertas desde el 23 de febrero.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de El Hoyo difundió la oferta formativa 2026 del CFP 657, con una amplia propuesta de capacitaciones orientadas a la inserción laboral y al fortalecimiento de oficios en la localidad y la Comarca Andina.

 

Las inscripciones se encuentran abiertas desde el 23 de febrero y las propuestas incluyen trayectos anuales y cuatrimestrales en distintas sedes de El Hoyo.

 

Qué cursos ofrece el CFP 657 en 2026

La oferta formativa abarca áreas técnicas, servicios, turismo y formación sociocomunitaria. Entre las opciones disponibles se encuentran:

 

  • Auxiliar herrero / herrero básico (ESC 7727, anual, martes y miércoles de 18:30 a 22:30)

     

  • Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias / montador electricista domiciliario (ESC 7727, anual, martes y jueves de 18:30 a 22:30)

     

  • Operador Sociocomunitario (Casa de la Cultura, anual, martes y jueves de 14:00 a 18:00)

     

  • Carpintero básico (ESC 7727, anual, lunes y jueves de 18:30 a 22:30)

     

  • Portugués para atención al turista (Salón de Turismo, anual, martes y jueves de 14:00 a 18:00)

     

  • Manicura (Casa de la Cultura, cuatrimestral, lunes y miércoles de 9:00 a 13:00)

     

  • Camarera de hotel (Camping Municipal, cuatrimestral, martes y jueves de 14:00 a 18:00)

     

  • Capacitación laboral en introducción a gestión de riesgos y primeros socorros en ambientes agrestes (Salón de Turismo, duración de dos meses, miércoles de 18:00 a 20:00 y sábados de 9:00 a 14:00)

     

  • Estampador en serigrafía (Casa de la Cultura, cuatrimestral, lunes y miércoles de 9:00 a 13:00)

     

 

Las propuestas están pensadas para jóvenes y adultos que busquen adquirir herramientas prácticas con rápida salida laboral o fortalecer emprendimientos propios.

 

Formación técnica y oportunidades en la Comarca Andina

El CFP 657 se consolida como un espacio de formación profesional en El Hoyo, articulando con diferentes instituciones y sedes como la Escuela 7727, la Casa de la Cultura, el Salón de Turismo y el Camping Municipal.

 

La diversidad de horarios (con opciones en turno mañana y vespertino) permite que personas que trabajan puedan acceder a una capacitación formal.

 

Inscripciones y consultas

Las inscripciones están abiertas desde el 23 de febrero. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse por correo electrónico a cfp657@cfp657.edu.ar o vía WhatsApp al 2944555444, en el horario de 12 a 22 hs.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Apareció sano y salvo el hombre de 38 años que era buscado en Esquel
2
 Futuras guardaparques fortalecen el equipo técnico de turismo en Trevelin
3
 Hizo historia en la Justicia de Chubut: Quién es la primera conductora oficial del MPF
4
 Histórica titularización docente en el Nivel Secundario de Chubut tras 20 años
5
 Cuesta Arriba: el proyecto vitivinícola que nació de la amistad y apuesta por la identidad de Trevelin
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -