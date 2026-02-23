Escuela 54: Finalizaron las obras de renovación para eliminar goteras y mejorar los baños

Para el inicio del ciclo lectivo, la Escuela N.º 54 de Esquel presenta una cara renovada. Tras décadas de lidiar con problemas estructurales propios de un edificio histórico, la institución recibió obras de mantenimiento integral que prometen transformar el día a día en las aulas.

El fin de una "música de fondo" molesta

Para la vicedirectora Graciela Roberts, estas obras representan mucho más que arreglos técnicos; significan dignidad para los estudiantes. Con un tono cercano, recordó cómo el deterioro se había vuelto parte del paisaje cotidiano:



“El 'tiki-tiki' del baldecito era como una música de fondo a la que estábamos acostumbrados. Era indispensable que eso se acomodara y que las goteras no existan más”, explicó Roberts con alivio.

Además de los techos, uno de los focos principales fue la batería de sanitarios, un punto crítico en cualquier institución escolar. “Teníamos baños donde no había agua o el botón estaba tan duro que los chicos nos decían: 'Seño, no lo puedo apretar, acompañame'. Esas cosas parecen pequeñas, pero hacen al funcionamiento indispensable de la escuela”, detalló la directiva.

Trabajo en conjunto durante el verano

La vicedirectora se mostró sumamente agradecida por la celeridad de los trabajos, destacando que las tareas no se detuvieron durante el receso estival. En ese sentido, extendió un agradecimiento especial al Ministerio de Educación y a la empresa constructora Pasquini, resaltando que "no se atrasaron ni un día y vinieron absolutamente todos los días a trabajar".

Asimismo, puso en valor el compromiso del equipo interno: “Nuestro personal operativo y auxiliar estuvo muy atento; sin ellos todo hubiese sido mucho más complicado”.

Expectativas para los 94 años

Aunque todavía restan detalles en los patios exteriores —donde se están retirando restos de materiales y chapas sobrantes para dejar todo en condiciones durante la semana—, el ánimo en la Escuela 54 es de total optimismo.

“La escuela ya tiene sus años, cumple 94 este año y necesitaba esta renovación. Tenemos las mejores expectativas para el ciclo lectivo; este año vamos a estar perfectos”, concluyó Roberts.







GX